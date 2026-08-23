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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

فراخوان دریافت آثار جشنواره نمایشنامه‌خوانی مولوی منتشر شد

فراخوان دریافت آثار جشنواره نمایشنامه‌خوانی مولوی منتشر شد

فراخوان دریافت آثار هشتمین دوره جشنواره نمایشنامه‌خوانی مولوی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، فراخوان هشتمین جشنواره نمایشنامه‌خوانی مولوی با یادمان زنده‌یاد بهرام بیضایی به دبیری پرهام گودرزی منتشر شد. این جشنواره دانشجویی با هدف حمایت از تجربه‌های تازه در حوزه‌ نمایشنامه‌خوانی و فراهم‌کردن زمینه‌ حضور و فعالیت هنرمندان جوان برگزار می‌شود.

هشتمین دوره این جشنواره در دو بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار می‌شود و بخش غیررقابتی آن منحصر به خوانش آثار بهرام بیضایی است که بخشی از هشتمین دوره جشنواره در گرامیداشت او برگزار می‌شود.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا هفتم شهریور است.

هشتمین جشنواره نمایشنامه‌خوانی مولوی از ۲۳ تا ۲۹ آبان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان جهت دریافت فایل فراخوان و ثبت نام می‌توانند به لینک مقابل مراجعه کنند: https://forms.gle/e5FFuMycSvBedmer5

کد مطلب 6925174

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