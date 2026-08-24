به گزارش خبرنگار مهر، سجاد چهرگانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: هفته دولت یادآور جانفشانیهای مردانی است که در مسیر خدمت به ملت، از جان خود گذشتند و این ایام فرصتی مغتنم برای بازخوانی مکتب شهیدان و تداوم راه آنان در عرصه خدمترسانی بیمنت به مردم است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به اینکه مسئولان باید همواره با روحیه جهادی و رویکردی انقلابی در میدان حل معضلات جامعه حضور یابند، تأکید کرد: تبیین دستاوردهای نظام و پاسداشت آرمانهای انقلاب از اولویتهای اساسی در این ایام به شمار میرود و هفته دولت بستر مناسبی برای نمایش اقتدار و تعهد مدیران به آرمانهای شهدا است.
چهرگانی در ادامه به تشریح جزئیات ۱۶ طرح قابل افتتاح در استان قم به مناسبت هفته دولت پرداخت و افزود: از مجموع پروژههای یادشده، هشت طرح در حوزه آب و خاک شامل اجرای سامانههای آبیاری قطرهای و کمفشار، احداث شبکههای نوین آبیاری و مرمت و لایروبی قنوات اجرایی شده است که نقش تعیینکنندهای در مدیریت بهینه منابع آبی و افزایش راندمان تولید دارد.
طرحهای کشاورزی قم در مسیر خودکفایی غذایی گام برمیدارد
وی با بیان اینکه یک واحد گلخانهای به مساحت 4 هزار متر مربع نیز در این ایام مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، یادآور شد: در حوزه دام و طیور نیز سه طرح شامل پرورش ۵۰۰ هزار قطعه مرغ تخمگذار و همچنین واحدهای گوساله و بره پرواری افتتاح میشود که گام مهمی در جهت افزایش تولید گوشت قرمز و سفید و تأمین پروتئین مورد نیاز استان به شمار میرود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم همچنین از بهرهبرداری از یک طرح شیلاتی در زمینه پرورش ماهیان خاویاری خبر داد و گفت: سه طرح منابع طبیعی نیز با هدف تثبیت شنهای روان، بیابانزدایی و نهالکاری در دستور کار قرار دارد که روی هم رفته سطح یک هزار و ۱۱۷ هکتار از اراضی استان را زیر پوشش میبرد و در مهار پدیده ریزگردها و حفظ اکوسیستم منطقه تأثیر بسزایی خواهد داشت.
چهرگانی با اشاره به دستاوردهای اشتغالزایی این پروژهها خاطرنشان کرد: با افتتاح این ۱۶ طرح، به طور مستقیم برای ۱۰۷ نفر و به طور غیرمستقیم برای ۲۲۱ نفر شغل ایجاد میشود و به طور کلی یک هزار و ۲۱۳ خانوار از مزایای اقتصادی و معیشتی این پروژهها بهرهمند خواهند شد که این امر نشاندهنده رویکرد اجتماعی و اشتغالمحور بخش کشاورزی در استان است.
بهرهبرداری از پروژههای آب و خاک و بیابانزدایی
وی در ادامه با اشاره به جایگاه و نقش راهبردی بخش کشاورزی در استان قم اظهار کرد: هماکنون میزان تولید سالانه محصولات بخش کشاورزی در حوزههای زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و گلخانهای به بیش از ۸۵۰ هزار تن میرسد که این حجم تولید علاوه بر تأمین امنیت غذایی پایدار، سهم مهمی در معیشت و اشتغال جمعیت فعال استان ایفا میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم در پایان با اشاره به شعار امسال هفته دولت با عنوان «دولت پای کار مردم، مردم پای کار ایران» تصریح کرد: تحقق این شعار جز با همدلی و همراهی دو سویه مردم و مسئولان میسر نیست و دولت با حضور میدانی و اجرای طرحهای زیربنایی و مردم نیز با مشارکت فعال و حمایت از برنامههای توسعهای، میتوانند زمینهساز پیشرفت همهجانبه و آبادانی هرچه بیشتر کشور باشند.
قم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۶ طرح بخش کشاورزی با اعتبار ۵ هزار و ۶۳۹ میلیارد ریال سرمایهگذاری و زمینه ایجاد ۳۲۸ فرصت شغلی در قم افتتاح می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سجاد چهرگانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای والامقام به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، اظهار داشت: هفته دولت یادآور جانفشانیهای مردانی است که در مسیر خدمت به ملت، از جان خود گذشتند و این ایام فرصتی مغتنم برای بازخوانی مکتب شهیدان و تداوم راه آنان در عرصه خدمترسانی بیمنت به مردم است.
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