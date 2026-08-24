معتمدیان: در روزهای سخت، دولت پای کار مردم و مردم پای کار خواهند ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری تهران محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به مناسبت هفته دولت پیامی صادر کرد، که متن آن به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دولت، فرصتی است برای مرور یک سال خدمت.
سالی که با سختی و تهدید گذشت، اما با ایستادگی مردم و تلاش خدمتگزاران، به میدان دیگری برای اثبات توان کشور عزیزمان تبدیل شد.
در جنگ تحمیلی سوم و حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، دشمن امنیت و آرامش مردم را نشانه گرفت؛ اما ملت ایران با حفظ انسجام و اعتماد، نشان داد که در روزهای دشوار، ایران تنها نمیماند. از شهادت امام شهید و فرماندهانمان گرفته تا مردم بیدفاع و دانشآموزان مظلوم، خونهای پاکی بر زمین ریخته شد؛ اما اراده ایران بر زمین نماند.
در آن روزهای سخت، دولت پای کار مردم ایستاد و مردم پای کار ایران. بیمارستانها و مراکز درمانی به خدمت ادامه دادند، دارو و سوخت و کالاهای اساسی تأمین شد، راهها و زیرساختهای آسیبدیده بازسازی شد و هزاران نیروی گمنام، در سکوت و سختی، نگذاشتند زندگی مردم متوقف شود.
قهرمانان آن روزها فقط کسانی نبودند که در میدان نبرد جنگیدند؛ رانندهای که بار مردم را رساند، پزشکی که در میان آتش ماند، کارگری که چراغ تولید را روشن نگه داشت و کارمندی که خدمت را رها نکرد نیز در دفاع از ایران سهم داشتند.
امروز وظیفه ما خدمت به دور از شعارزدگی است و معتقدیم خدمت باید عمل گرایانه باشد؛ تصمیم باید به اجرا برسد و مسئولیت باید به پاسخگویی منتهی شود.
در استان تهران نیز عهد ما با مردم، ادامه همین مسیر است؛ ماندن پای کار مردم، برای میل به توسعه، عدالت، رفع مشکلات، حفظ آرامش و گشودن گرههای زندگی مردم و ماندن مردم پای کار ایران و می دانیم.
امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، انسجام و کارآمدی نیاز داریم؛ چراکه ایران با اعتماد مردم پیش میرود، با تلاش خدمتگزاران ساخته میشود و با وحدت، از سختترین میدانها عبور میکند.
در هفته دولت، در برابر ملت بزرگ ایران سر تعظیم فرود میآورم و عهد میکنم که دولت پای کار مردم باشد؛ در دفاع، در سازندگی و در خدمت.
محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران»
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