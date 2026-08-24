امداد موتوری اورژانس اصفهان طی ۵ ماه ۷ هزار مأموریت را پوشش داد

علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کارنامه عملکردی واحدهای امداد موتوری در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ واحد امداد موتوری در سطح استان اصفهان عملیاتی شده‌اند که ۱۵ واحد آن در شهر اصفهان، ۲ واحد در خمینی‌شهر و در شهرهای نجف‌آباد، شاهین‌شهر و شهرضا نیز هر کدام یک واحد مستقر است. این واحدها از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ مأموریت اعزام شده‌اند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی با استفاده از این تجهیزات، در سریع‌ترین زمان ممکن خود را به محل حوادث رسانده و خدمات حیاتی را به شهروندان ارائه کرده‌اند.

وی با تبیین اهمیت حضور سریع نیروهای امدادی در صحنه حوادث، افزود: ویژگی منحصربه‌فرد واحدهای امداد موتوری، قدرت مانور بالا و سرعت عمل در معابر شلوغ و پرترافیک است. در کلان‌شهرهایی مانند اصفهان که تراکم ترافیک در ساعات خاصی از روز موجب کندی تردد آمبولانس‌ها می‌شود، موتورلانس‌ها به عنوان بازوی پرتوان اورژانس عمل کرده و با عبور از گره‌های ترافیکی، کارشناس فوریت‌های پزشکی را در کمترین زمان ممکن بر بالین بیمار می‌رسانند.

نصیری تصریح کرد: در موارد بحرانی و فوریت‌های پزشکی حساس از جمله ایست قلبی-تنفسی، کاهش سطح هوشیاری و سکته‌های مغزی و قلبی، زمان یک فاکتور طلایی است. حضور کارشناس اورژانس در دقایق نخست حادثه می‌تواند تفاوت میان مرگ و زندگی را رقم بزند. واحدهای امداد موتوری با برخورداری از تجهیزات احیا و دارویی استاندارد، اقدامات درمانی اولیه را آغاز کرده و شرایط بیمار را تا رسیدن آمبولانس پایدار می‌کنند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان تأکید کرد: توسعه شبکه امداد موتوری به هیچ عنوان به معنای جایگزینی آمبولانس نیست، بلکه این واحدها به عنوان ظرفیت مکمل در چرخه پاسخگویی اورژانس تعریف شده‌اند. موتورلانس‌ها با کاهش زمان حضور بر بالین بیمار، بار عملیاتی ناوگان آمبولانسی را در شرایط خاص مدیریت کرده و کیفیت خدمات‌رسانی در حوادث شهری را ارتقا داده‌اند.

وی ابراز کرد: اولویت اصلی اورژانس استان اصفهان در سال جاری، افزایش سرعت پاسخگویی و بهینه‌سازی فرآیندهای امدادرسانی است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی برای توسعه و تقویت ظرفیت‌های امداد موتوری در سایر مناطق استان با جدیت دنبال می‌شود تا با بهره‌گیری حداکثری از تجهیزات موجود، ضریب ایمنی و سلامت شهروندان در حوادث غیرمترقبه و فوریت‌های پزشکی افزایش یابد.