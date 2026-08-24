سید علیرضا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر هفته دولت را فرصتی مغتنم برای تشریح دستاوردهای دولت و اقدامات انجام‌شده در شهرستان دانست و اظهار کرد: در این هفته بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان دیر افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف شهرستان، زمینه توسعه زیرساخت‌ها، افزایش خدمات‌رسانی و بهبود شرایط زندگی مردم را فراهم می‌کند.



فرماندار شهرستان دیر با اشاره به اهمیت پروژه‌های عمرانی شهرستان در هفته دولت خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از طرح‌های شاخص، نتیجه تلاش و همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و مسئولان شهرستان برای توسعه و آبادانی دیر است.