تاکید رایزن فرهنگی ایران در اندونزی بر تقویت مولفه های وحدت اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) با حضور جمعی از شخصیت‌های دینی و فرهنگی، علمای برجسته و شهردار بوگور در اندونزی برگزار شد.



این مراسم هم‌زمان با بزرگداشت مرحوم کیایی حاجی عبدالله بن نوح، عالم برجسته، فارغ‌التحصیل الازهر و از چهره‌های شناخته‌شده در عرصه تقریب مذاهب اسلامی در اندونزی، و با همکاری شماری از مؤسسات و مراکز فرهنگی و دینی برگزار شد.



یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی و سخنران اصلی این مراسم، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی گفت: تکثر مذاهب اسلامی نباید به تفرق مسلمانان منجر شود. امروز دشمنان جهان اسلام می‌کوشند با ایجاد اختلاف میان مذاهب، توان امت اسلامی را برای دفاع از آرمان‌های مشترک، به‌ویژه آرمان فلسطین، تضعیف کنند.



وی با اشاره به اینکه اختلافات فقهی و مذهبی نمی‌تواند معیار برتری انسان‌ها باشد، افزود: براساس آموزه‌های قرآن کریم، معیار تقرب به خداوند تقواست و تنوع مذهبی نباید به نزاع، تکفیر یا نفی دیگر مذاهب اسلامی بینجامد.



جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه و فعالیت‌های جامعه اهل‌سنت در جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ضمن ارائه آماری از ظرفیت‌ها و فعالیت‌های دینی، علمی و فرهنگی اهل‌سنت ایران، بر سابقه عمیق حضور اندیشه اهل‌سنت در حوزه تمدنی ایران تأکید کرد.



رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی همچنین از شخصیت‌هایی همچون امام محمد غزالی، علمای بزرگ نیشابور و شیخ عبدالقادر گیلانی به‌عنوان نمونه‌هایی از چهره‌های برجسته تاریخ تمدن اسلامی یاد کرد که با جغرافیا و فرهنگ ایران تاریخی پیوند داشته‌اند.



وی در پایان با اشاره به رویکرد رهبران جمهوری اسلامی ایران نسبت به تقریب مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: اندیشه وحدت و تقریب همواره یکی از محورهای مهم گفتمان جمهوری اسلامی ایران بوده و توجه به مشترکات اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز همکاری گسترده‌تر میان ملت‌ها و مذاهب اسلامی باشد.



در ادامه این برنامه، دکتر محمدهادی فلاح‌زاده، رئیس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، نیز به‌صورت برخط در مراسم حضور یافت و درباره اهمیت وحدت اسلامی، تقریب مذاهب و ضرورت گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی میان مراکز اسلامی سخنرانی کرد.