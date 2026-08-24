افتتاح ۱۲ پروژه بهداشتی و درمانی در همدان با اعتبار ۱۱۰۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کلوندی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح پروژههای هفته دولت سال ۱۴۰۵ در همدان اظهار کرد: پروژهها در راستای توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی، افزایش ظرفیت پذیرش بیماران و ارتقای سطح کیفی خدمات سلامت در شهرستانهای همدان، تویسرکان، ملایر، نهاوند و بهار اجرایی شده است.
وی با اشاره به جزئیات پروژههای شهرستان همدان افزود: بهسازی و تعمیرات اساسی خوابگاههای دانشجویی «مدنی» و «پرتو» با مجموع اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال و همچنین نصب و راهاندازی دیزل ژنراتور بیمارستان «فرشچیان سینا» با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال به منظور تامین برق پایدار و اضطراری از مهمترین پروژههای این شهرستان است که نقش بسزایی در پایداری ارائه خدمات درمانی خواهد داشت.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان در خصوص طرحهای حوزه سلامت در شهرستان تویسرکان تصریح کرد: بهرهبرداری از فاز سوم ساختمان پزشکان شهید سلیمانی با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال، توسعه ۶۰۰ مترمربعی اورژانس این بیمارستان با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال، افتتاح خانه بهداشت «فریازان» و راهاندازی ۲ پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی «وردآورد» و «فرسفج» با مجموع اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال از جمله اقدامات انجام شده در این شهرستان است که با مشارکت خیرین و اعتبارات استانی به ثمر رسیده است.
کلوندی به طرحهای شهرستانهای دیگر نیز اشاره کرد و افزود: در شهرستان ملایر بازسازی کامل دانشکده علوم پزشکی و راهاندازی دستگاه آنژیوگرافی بیمارستان امام حسین (ع) با مجموع اعتبار ۹۴ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد، در شهرستان بهار دستگاه آندوسکوپی بیمارستان آیتالله بهاری با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال و در شهرستان نهاوند نیز پایگاه اورژانس پیشبیمارستانی «گیان» با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.
وی با تاکید بر سیاست دانشگاه در راستای توزیع متوازن منابع در مناطق مختلف استان، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی دانشگاه علوم پزشکی همدان در اجرای این پروژهها رفع کمبودهای زیرساختی و افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات فوریتهای پزشکی و درمانی بوده است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: امیدواریم با تکمیل این پروژهها بخش قابلتوجهی از دغدغههای درمانی مردم در مناطق هدف مرتفع شده و شاخصهای سلامت در استان ارتقا یابد.
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