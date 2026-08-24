تأکید انصاری بر حمایت عملی دولت از تولید و کارآفرینان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح یک طرح صنعتی در ایوانکی، سمنان را یکی از قدرتمندترین استان‌های کشور از نظر صنعتی دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به مسائل و مشکلات صنعتگران تأکید کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای رفع مشکلات صنعتگران باید بیشتر تلاش کرد، افزود: دولتمردان باید شنوندگان خوبی برای صنعتگران باشند و برای رفع مشکلات آنان اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش دولت و ارکان نظام برای تسهیل فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: رفع موانع تولید و حمایت عملی از تولیدکنندگان یک ضرورت است و باید از کارآفرینان حمایت شود.

انصاری با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به صنعتگران، گفت: تولیدکنندگان چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخانند و صنعتگران از افتخارآفرینان کشور هستند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به شرایط منطقه و گرامیداشت یاد رهبر شهید و دیگر شهدا، بیان کرد: امروز ایران همچون دماوند ایستاده است و به این ایستادگی ادامه خواهد داد.

انصاری روز دوشنبه در رأس هیئتی وارد استان سمنان شد تا در برنامه‌های هفته دولت حضور یافته و چند پروژه را افتتاح کند.