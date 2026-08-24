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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

تأکید انصاری بر حمایت عملی دولت از تولید و کارآفرینان

تأکید انصاری بر حمایت عملی دولت از تولید و کارآفرینان

ایوانکی- معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید گفت: حمایت عملی از تولیدکنندگان و کارآفرینان و تسهیل فضای کسب‌وکار باید در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح یک طرح صنعتی در ایوانکی، سمنان را یکی از قدرتمندترین استان‌های کشور از نظر صنعتی دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به مسائل و مشکلات صنعتگران تأکید کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای رفع مشکلات صنعتگران باید بیشتر تلاش کرد، افزود: دولتمردان باید شنوندگان خوبی برای صنعتگران باشند و برای رفع مشکلات آنان اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش دولت و ارکان نظام برای تسهیل فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: رفع موانع تولید و حمایت عملی از تولیدکنندگان یک ضرورت است و باید از کارآفرینان حمایت شود.

انصاری با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به صنعتگران، گفت: تولیدکنندگان چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخانند و صنعتگران از افتخارآفرینان کشور هستند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به شرایط منطقه و گرامیداشت یاد رهبر شهید و دیگر شهدا، بیان کرد: امروز ایران همچون دماوند ایستاده است و به این ایستادگی ادامه خواهد داد.

انصاری روز دوشنبه در رأس هیئتی وارد استان سمنان شد تا در برنامه‌های هفته دولت حضور یافته و چند پروژه را افتتاح کند.

کد مطلب 6926101

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