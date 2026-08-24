به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین محبی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از راویان میدان و خیابان در سالن همایش حوزه هنری لرستان با اشاره به اهمیت عرصه رسانه در شرایط کنونی اظهار کرد: یکی از عرصه‌های بسیار مهم، عرصه رسانه است و با جرأت می‌توان گفت که به دلیل تأثیرگذاری گسترده رسانه بر افکار عمومی، این حوزه شاید یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: امروز از جمله تعابیری که درباره رسانه مطرح می‌شود، این است که رسانه‌ها روایتگران جنگ و اهالی رسانه، روایتگران صحنه‌های نبرد هستند؛ اما به اعتقاد بنده، کارکرد رسانه در شرایط امروز صرفاً به روایتگری و بیان وقایع جنگ محدود نمی‌شود.

رسانه؛ ابزاری در میدان جنگ ذهن‌ها

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز رسانه علاوه بر روایتگری، خود یک ابزار جنگ است. خبرنگاران نیز افسران جنگجوی این میدان هستند؛ با این تفاوت که میدان نبرد آنان، ذهن انسان‌ها و در ادامه، دل‌های آنان است.

سردار محبی ادامه داد: رسانه‌ها امروز جنگجویان عرصه اذهان هستند؛ جنگجویانی که در ایجاد باور نسبت به توانمندی‌های ملت بزرگ ایران، امیدآفرینی، امیدبخشی، تقویت اراده، افزایش انسجام و ایجاد وحدت و همدلی نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با بیان اینکه رسانه امروز تنها روایتگر نیست، گفت: رسانه امروز روایت می‌سازد، قدرت می‌سازد و قدرت تولید می‌کند. رسانه می‌تواند قدرت موجود را به گونه‌ای مدیریت کند که حتی در سرنوشت یک ملت تأثیرگذار باشد.

رسانه می‌تواند اراده یک ملت را تقویت یا تضعیف کند

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: قدرت رسانه به اندازه‌ای است که می‌تواند اراده یک ملت را تقویت کند یا آن را تضعیف سازد؛ می‌تواند مسیر حرکت یک ملت را تغییر دهد، یک هدف را برای مردم مقدس و ارزشمند کند یا نسبت به همان هدف، تردید ایجاد کند.

وی افزود: رسانه همچنین می‌تواند یک هدف را در ذهن و باور مردم مستحکم کند و مسیر رسیدن به آن هدف را بازنمایی و معرفی کند. این، بخشی از قدرت عظیم رسانه در دنیای امروز است.

سردار محبی تأکید کرد: در برخی مواقع، قدرت رسانه حتی از قدرت جنگ‌افزارهای نظامی نیز پیشی می‌گیرد. اگر رسانه بتواند قدرت خود را به‌درستی اعمال کند، آثار و ضربات نظامی می‌تواند پایدار شود، گسترش یابد و در تاریخ ثبت شود.

نقش رسانه در تثبیت و ماندگاری دستاوردهای نظامی

وی با اشاره به نقش رسانه پیش و پس از عملیات‌های نظامی اظهار کرد: اگر رسانه پیش از فعالیت‌ها و عملیات‌های نظامی، اقدامات مؤثر و هدفمندی داشته باشد، می‌تواند تأثیر آن عملیات‌ها را صدچندان کند. همچنین اگر پس از وقوع یک اقدام نظامی، در مسیر تثبیت و تبیین آن نقش‌آفرینی کند، قادر است آن رویداد را در تاریخ ماندگار سازد و برای نسل‌های آینده روایت کند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: این قدرت را نباید دست‌کم گرفت و نباید نقش سربازان و افسران این عرصه را نادیده گرفت؛ چراکه رسانه امروز نقشی تعیین‌کننده در میدان جنگ شناختی و عرصه افکار عمومی بر عهده دارد.

نقش‌آفرینی بی‌بدیل رسانه‌های کشور در عرصه جنگ

سردار محبی با تقدیر از عملکرد رسانه‌های کشور اظهار کرد: این نقشی است که امروز برای رسانه تعریف شده و خوشبختانه رسانه‌های ما به خوبی توانسته‌اند این مسئولیت را ایفا کنند ونقش‌آفرینی بی‌بدیل خود را در عرصه جنگ به منصه ظهور برسانند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های جنگ امروز اظهار کرد: امروز ما با قدرتی در جنگ هستیم که طی سالیان طولانی در عرصه‌های مختلف نظامی، اقتصادی و حتی سیاسی، حرف اول را زده است.

وی افزود: این جنگ باید به‌گونه‌ای روایت شود که برای همگان مشخص باشد چه ملتی در برابر چه قدرتی ایستاده است. جنگ امروز ما، مانند جنگ ایران و عراق و یا جنگ میان دو کشور هم‌سطح و همسان نیست؛ بلکه ما در برابر بزرگ‌ترین قدرت دنیا ایستاده‌ایم و این واقعیت باید به‌درستی روایت شود.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: این موضوع را باید برای نسل‌های آینده روایت کنیم، باید آن را در تاریخ تثبیت کنیم و در ذهن مردم خودمان نیز جای دهیم که ملت ایران با اراده‌ای استوار، امروز در برابر تمام قدرت‌های شیطانی دنیا ایستاده است.

روایت جنگ نیازمند شناخت دقیق صحنه و بازیگران آن است

سردار محبی با تأکید بر اهمیت شناخت دقیق جنگ برای روایت صحیح آن گفت: روایتگری این جنگ، همت، اطلاعات و آگاهی گسترده و دقیقی می‌طلبد. اگر بخواهیم جنگ را به‌درستی روایت کنیم، ابتدا باید خود جنگ را بشناسیم.

وی افزود: باید عرصه‌های جنگ را بشناسیم، صحنه‌های جنگ را بشناسیم و بازیگران حاضر در این عرصه را به‌درستی معرفی کنیم. همچنین شناخت ماهیت جنگ، ابعاد آن و جهت‌گیری‌های موجود در جنگ، از ضرورت‌های روایتگری دقیق و مؤثر است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: ما باید بتوانیم آینده جنگ را برآورد کنیم، مسیرهای برون‌رفت از جنگ را ترسیم کنیم و زیست در شرایط جنگ را به مردم منتقل کنیم. همچنین باید محدودیت‌های جنگ را برای جامعه تبیین کنیم، آرمان‌های جنگ را بیان کنیم و افتخارات این میدان را به ثبت برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: اینها عرصه‌های گوناگونی است که افسران حاضر در عرصه رسانه باید نسبت به آنها آگاهی و اشراف کافی داشته باشند تا بتوانند نقش خود را در روایتگری این نبرد به‌درستی ایفا کنند.

جنگ امروز دارای ویژگی‌هایی بی‌سابقه و منحصر به فرد است

سردار محبی با بیان اینکه جنگ امروز ایران دارای ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی است، اظهار کرد: این جنگ، ویژگی‌هایی دارد که نمونه آن را تاکنون در هیچ‌یک از جنگ‌های جهان مشاهده نکرده‌ایم و به‌نوعی برای نخستین بار است که چنین جنگی با این مختصات در دنیا در حال وقوع است.

وی افزود: این ویژگی‌ها، ویژگی‌های خاصی هستند و با توجه به فرصتی که در اختیار داریم، به چند مورد از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنم.

نخستین ویژگی جنگ؛ جنگ ادراکی با پشتوانه اقدامات نظامی

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نخستین ویژگی این جنگ آن است که با یک جنگ ادراکی با پشتوانه اقدامات نظامی مواجه هستیم. این جنگ، صرفاً یک جنگ نظامی نیست، بلکه جنگی ادراکی است که اقدامات نظامی، پشتوانه و بخشی از آن را تشکیل می‌دهد.

وی در تشریح مفهوم جنگ ادراکی اظهار کرد: جنگ ادراکی، جنگ ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی انسان است؛ جنگی برای دستکاری درک، فهم و شناخت انسان نسبت به واقعیت‌های پیرامونی.

سردار محبی ادامه داد: انسان به‌طور طبیعی نسبت به محیط پیرامون خود، وقایع و اتفاقاتی که در اطرافش رخ می‌دهد، درک، فهم و شناختی دارد و به‌صورت طبیعی نیز این درک و فهم، در بسیاری از مواقع منطبق با واقعیت است؛ هرچند ممکن است گاهی دچار خطا شود.

وی افزود: اگر ادراک انسان نسبت به واقعیت منطبق باشد، آن را حقیقت می‌دانیم و اگر این ادراک با واقعیت مطابقت نداشته باشد، با خطا مواجه هستیم. انسان ممکن است گاهی در شناخت و برداشت خود دچار اشتباه شود، اما میزان این خطا در مقایسه با واقعیت‌هایی که به‌درستی درک می‌کند، بسیار ناچیز است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دلیل این مسئله آن است که انسان زندگی خود را بر اساس واقعیت‌های پیرامونی تنظیم می‌کند، با این واقعیت‌ها زندگی می‌کند و نسبت به آنها کنش و واکنش نشان می‌دهد؛ از همین رو، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جنگ ادراکی، تلاش برای ایجاد اختلال و دستکاری در همین فهم و شناخت انسان از واقعیت‌هاست.

اختلال در دستگاه ادراکی؛ تغییر درک انسان از واقعیت

سردار حسین محبی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه سخنان خود با تشریح ابعاد جنگ ادراکی اظهار کرد: اگر کسی بتواند در دستگاه ادراکی انسان دستکاری و در آن اختلال ایجاد کند، فهم و برداشت انسان نسبت به واقعیت دچار تغییر خواهد شد.

وی افزود: در چنین شرایطی ممکن است انسان به‌گونه‌ای واقعیت را درک کند که دوست را دشمن و دشمن را دوست خود بداند؛ دلسوزان را خیانتکار تصور کند و حتی خدمتگزاران کشور را به خیانت متهم کند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: در نتیجه چنین اختلالی در دستگاه ادراکی، ممکن است فرد، رژیم جنایتکاری مانند آمریکا را که در پی نابودی، تجزیه و غارت ثروت‌های ایران است، ناجی ملت ایران تصور کند و آن را دوست خود بداند؛ در حالی که این وضعیت، محصول تغییر و اختلال در دستگاه ادراکی انسان است.

راه‌های مختلف ایجاد اختلال در ادراک انسان

سردار محبی با اشاره به شیوه‌های گوناگون ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی گفت: این اختلال می‌تواند از مسیرهای مختلفی ایجاد شود و یکی از این راه‌ها، ایجاد اختلال در سلول‌ها و بافت‌های مغزی است.

وی افزود: نمونه‌های مختلفی از این مسئله وجود دارد و استفاده از برخی مواد و ترکیبات می‌تواند بر سلول‌ها و بافت‌های مغز تأثیر بگذارد و در نتیجه، در فرآیند ادراک انسان اختلال ایجاد کند؛ چراکه سلول‌ها و بافت‌های مغزی، از ابزارهای اصلی شکل‌گیری ادراک و فهم انسان نسبت به محیط پیرامونی هستند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: هنگامی که این ساختارها دچار اختلال شوند، طبیعتاً درک، فهم و برداشت انسان از واقعیت‌های پیرامون نیز می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

گزاره‌های کلامی و تصویری؛ از ابزارهای ایجاد اختلال در ادراک

سردار محبی، در ادامه تشریح ابعاد جنگ ادراکی اظهار کرد: یکی دیگر از راه‌های ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی انسان، استفاده از گزاره‌های کلامی و گزاره‌های تصویری است.

وی افزود: اگر یک مطلب، حتی اگر دروغ باشد، به‌صورت مکرر و در دفعات مختلف تکرار شود، به‌تدریج در ذهن مخاطب ادراک و سپس باور ایجاد می‌کند. همچنین هنگامی که مجموعه‌ای از دروغ‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و به‌طور مستمر تکرار می‌شوند، می‌توانند به‌مرور به یک باور ذهنی تبدیل شوند.

تکرار مستمر یک ادعا می‌تواند ذهنیت مخاطب را شکل دهد

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: اگر در رسانه‌ها، فضای مجازی، گفت‌وگوهای حضوری، مجالس خانوادگی، صف‌های مختلف و محیط‌های عمومی، یک ادعا به‌صورت مستمر و مکرر تکرار شود، به‌تدریج ذهنیتی در مخاطب شکل می‌گیرد؛ حتی اگر آن ادعا از اساس نادرست باشد.

سردار محبی گفت: ممکن است به‌طور مداوم ادعاهای مختلفی درباره برخورد با یک نوجوان، یک زن باردار، یک ورزشکار یا یک دختر جوان مطرح و تکرار شود و مجموعه این تکرارها، ذهنیتی مشخص در مخاطب ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که فرد پس از مدتی دیگر نتواند واقعیت را به‌درستی تشخیص دهد.

وی افزود: در چنین شرایطی، هر اندازه نیز درباره عملکردها و اقدامات مثبت حکومت سخن گفته شود، ممکن است مخاطبی که دستگاه ادراکی او تحت تأثیر این گزاره‌های تکرارشونده قرار گرفته، دیگر آن مطالب را نپذیرد؛ چراکه دستگاه ادراکی او نسبت به واقعیت دچار اختلال شده است.

تصویرسازی و انگاره‌سازی؛ ابزاری برای جهت‌دهی به ذهن مخاطب

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت گزاره‌های تصویری در شکل‌دهی به افکار عمومی اظهار کرد: اختلال در دستگاه ادراکی تنها از طریق کلمات و گزاره‌های کلامی ایجاد نمی‌شود، بلکه تصویرسازی و انگاره‌سازی نیز می‌تواند در جهت‌دهی به ذهن مخاطب نقش مؤثری داشته باشد.

وی در ادامه، با اشاره به نمونه‌ای از نحوه بازنمایی تجاوز آمریکا به ونزوئلا در برخی رسانه‌ها، گفت: گاهی یک تصویر یا بازنمایی رسانه‌ای به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که مخاطب را به برداشت مشخصی از یک رویداد سوق دهد.

سردار محبی افزود: به عنوان مثال تصویری از یک بالگرد به نمایش گذاشته شود که در حال ریختن دلار بر سر مردم ونزوئلا است؛ تصویری که می‌تواند این انگاره را در ذهن مخاطب ایجاد کند که واقعیت‌هایی مانند از دست رفتن حاکمیت، منابع یا سرزمین اهمیت چندانی ندارد و آنچه فقط مهم باشد دریافت دلار است!

جنگ ادراکی با ساختن انگاره‌ها دنبال می‌شود

وی تصریح کرد: این همان انگاره‌سازی است؛ یعنی ایجاد تصویری ذهنی از یک واقعیت به‌گونه‌ای که برداشت و قضاوت مخاطب را دچار اختلال کند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: گزاره‌های کلامی، تصاویر و تکرار مستمر برخی روایت‌ها می‌توانند ذهن انسان را تحت تأثیر قرار دهند و در صورت استفاده هدفمند و گسترده، در دستگاه ادراکی مخاطب اختلال ایجاد کنند.

اقدامات نظامی نیز می‌تواند ابزاری برای ایجاد اختلال در ادراک باشد

سردار محبی در ادامه سخنان خود با اشاره به یکی دیگر از شیوه‌های ایجاد اختلال در دستگاه ادراکی اظهار کرد: یکی دیگر از راه‌های اثرگذاری بر ادراک جامعه، اقدامات نظامی است.

وی افزود: هدف دشمن در این جنگ صرفاً از بین بردن زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی یا وارد کردن خسارت به نیروهای نظامی نیست و اساساً اصل ماجرا، ایجاد ادراک و شکل‌دهی به برداشت و ذهنیت مخاطب است.

ارزش نظامی هدف، محور اصلی نیست

سردار محبی ادامه داد: در چنین شرایطی، یک موشک یا پهپاد با هزینه بسیار بالا به هدفی مانند یک پایگاه خالی بسیج، ایست بازرسی یا ساختمان خالی یک کلانتری شلیک شود؛ در حالی که از منظر نظامی، چنین اهدافی ارزش راهبردی ندارد.

وی گفت: سؤال این است که هدف قرار دادن یک پایگاه خالی، یک ایست بازرسی یا یک مرکز انتظامی خالی، در شرایطی که فاقد ارزش راهبردی تعیین‌کننده است، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ پاسخ این است که این اقدام می‌تواند بخشی از فرآیند ادراک‌سازی باشد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: دشمن می‌گوید کودتای هجدهم و نوزدهم دی را من برنامه‌ریزی کردم، من سلاح دادم، من سازماندهی کردم، من فرماندهی میدانی کردم، باز هم می‌دهم، بیشتر می‌دهم، خودم می‌آیم کمک. بعد اعلام می‌کند «کمک در راه است»، «کمک رسید». بعدش می‌آید موشک چند ده‌میلیونی را می‌زند به یک پایگاه بسیج خالی. اصلاً زدن یک موشک به یک پایگاه بسیج چه ارزش راهبردی نظامی دارد؟ پشیزی ارزش ندارد؛ از نگاه نظامی، زدنش پشیزی ارزش ندارد. زدن یک پست بازرسی که چهار، پنج تا جوان و نوجوان آنجا هستند، واقعاً چه توجیهی دارد که شما مثلاً یک پهپاد چند میلیون دلاری بزنی آنجا؟ زدن یک کلانتری خالی فراجا چه ارزش نظامی دارد؟ اما او چرا این کار را می‌کند؟ او به خاطر کار نظامی این کار را نمی‌کند. او می‌خواهد بگوید: من گفتم کمک دارد می‌آید، آمدند. کی جلو شما را می‌گیرد؟ بسیجی؛ جلو شما را می‌گیرند. من پایگاه می‌زنم. فراجایی‌ها جلوی شما را می‌گیرند؛ من پایگاهشان را می‌زنم. ایست‌ بازرسی‌ها نمی‌گذارند شما ابزارهای جنگی‌تان را جابه‌جا کنید؛ من می‌زنم‌شان.

وی ادامه داد: به بیان دیگر، هدف از چنین اقداماتی صرفاً وارد کردن خسارت فیزیکی نیست؛ بلکه دشمن به‌دنبال انتقال یک پیام و ساختن یک تصویر ذهنی است؛ تصویری که بتواند بر اراده، محاسبات و برداشت مردم و گروه‌های مختلف تأثیر بگذارد.

سردار محبی، در ادامه سخنان خود با اشاره به ابعاد ادراکی حملات دشمن اظهار کرد: دشمن در این جنگ، رهبر ما را ترور می‌کند؛ در حالی که در جنگ‌های متعارف دنیا معمولاً چنین نیست که در شلیک‌های نخست، رهبر یک کشور، رئیس‌جمهور یا فرماندهان اصلی آن کشور هدف قرار بگیرند.

وی افزود: جنگ‌ها معمولاً آداب و عرف‌های نانوشته‌ای دارند و طرف‌های درگیر از برخی خطوط عبور نمی‌کنند؛ اما دشمن در این جنگ، از همان ابتدا به سراغ عالی‌ترین سطوح حاکمیتی و فرماندهی رفت.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: سؤال این است که چرا دشمن چنین اقدامی انجام می‌دهد؟ یکی از اهداف دشمن این است که این ادراک را ایجاد کند که نظام جمهوری اسلامی وابسته به یک نفر است و اگر آن یک نفر هدف قرار بگیرد، دیگر مانعی در برابر دشمن وجود نخواهد داشت.

دشمن به دنبال القای فروپاشی پس از هدف قرار دادن فرماندهان بود

سردار محبی تصریح کرد: دشمن می‌خواست این‌گونه القا کند که اگر رهبر را هدف قرار دادیم، دیگر کسی وجود ندارد که در برابر شما بایستد و اگر فرماندهان نظامی را هدف قرار دادیم، ساختار نظامی از هم متلاشی خواهد شد.

وی افزود: اما به اذن الهی، دشمن در این جنگ شکست خورد؛ چراکه هیچ‌یک از برآوردها و محاسباتی که انجام داده بود، به نتیجه نرسید.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی گفت: دشمن تصور می‌کرد با استفاده از جنگ ادراکی می‌تواند سربازان خود را وارد میدان کند و شرایط را به نفع خود تغییر دهد؛ اما مردم به‌گونه‌ای در میدان حضور پیدا کردند که اساساً به دشمن مجال تحقق این هدف را ندادند.

ترور فرماندهان، خللی در اداره کشور ایجاد نکرد

سردار محبی ادامه داد: هنگامی که رهبر انقلاب را به شهادت رساندند، دشمن مشاهده کرد که هیچ خللی در کشور ایجاد نشد. اداره کشور همچنان ادامه پیدا کرد، ارکان کشور پایدار ماندند، قوا به وظایف خود عمل کردند و نیروهای نظامی نیز مأموریت‌های خود را ادامه دادند.

وی تأکید کرد: هیچ اختلالی در اداره کشور ایجاد نشد و ساختارهای مختلف کشور به فعالیت خود ادامه دادند. این مسئله نشان داد که برآورد دشمن درباره وابستگی نظام به یک فرد یا یک مجموعه محدود، با واقعیت موجود مطابقت نداشته است.

حضور مردم، محاسبات ادراکی دشمن را برهم زد

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به حمله به مراکز بسیج گفت: دشمن حتی زمانی که پایگاه‌های بسیج را مورد هدف قرار داد، مشاهده کرد که بسیجیان وابسته به یک مکان خاص نیستند و در همان اطراف، در خیابان‌ها و حتی در خودروهای خود حضور پیدا کردند و به میدان آمدند.

وی افزود: بنابراین دشمن با واقعیتی مواجه شد که با آنچه در محاسبات و برآوردهای ادراکی خود تصور کرده بود، تفاوت داشت.

سردار محبی در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود اظهار کرد: بنابراین باید توجه داشته باشیم که جنگ دشمن، یک جنگ ادراکی است و اهداف نظامی که مورد اصابت قرار گرفتند، صرفاً به‌عنوان اهداف نظامی مورد نظر نبودند؛ بلکه بخش مهمی از هدف، ایجاد یک ادراک مشخص در جامعه بود.

وی ادامه داد: دشمن می‌خواست این پیام را منتقل کند که «همه را زدیم و دیگر مشکلی وجود ندارد» و با ایجاد چنین ادراکی، جامعه را دچار التهاب کند.

جنگ فناورانه؛ ویژگی دوم نبرد امروز

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه سخنان خود با اشاره به دومین ویژگی جنگ اخیر اظهار کرد: دومین ویژگی این جنگ آن است که تاکنون مشابه آن را در هیچ جنگ دیگری شاهد نبوده‌ایم؛ این جنگ، یک جنگ فناورانه است.

وی افزود: این نوع جنگ برای نخستین بار در دنیا در این ابعاد در حال وقوع است و حتی در جنگ اوکراین که چند سال پیش آغاز شد نیز چنین سطحی از فناوری به این شکل مورد استفاده قرار نگرفت.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آمریکا با استفاده از آخرین فناوری‌ها و ظرفیت‌های فناورانه خود به جنگ اراده ملت ایران آمده است. جنگ فناورانه، جنگی است که در آن هوش مصنوعی، سامانه‌های نرم‌افزاری فرماندهی، داده‌های باز و تجاری، پهپادهای متعدد، سنسورهای متکثر و فشرده‌سازی زمان تصمیم‌گیری و اصابت، به‌صورت همزمان به کار گرفته می‌شوند.

وی تصریح کرد: این یک جنگ بی‌نظیر و بی‌بدیل است که تاکنون با این ویژگی‌ها در دنیا اتفاق نیفتاده است.

هوش مصنوعی در فرآیند شناسایی تا اصابت

سردار محبی با اشاره به استفاده آمریکا از یک سامانه فناورانه در این جنگ گفت: آمریکا یک سامانه فناورانه را به کار گرفت که در آن، هوش مصنوعی نقش اصلی را ایفا می‌کند.

وی افزود: در این سامانه، داده‌های ماهواره‌ها، پهپادها، رادارها، سنسورها و گزارش‌های میدانی توسط هوش مصنوعی دریافت و تجزیه و تحلیل می‌شود. در نتیجه، فاصله زمانی میان شناسایی هدف، پردازش داده‌ها، صدور دستور شلیک و اجرای شلیک، از دقیقه به ثانیه کاهش پیدا کرده است.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: در واقع با یک شبکه به‌هم‌پیوسته از رادارها، جنگ‌افزارها، محیط‌های پردازشی و سامانه‌های پردازشگر، هدف‌گیری و شلیک مواجه هستیم؛ شبکه‌ای که همه این اجزا را در یک چرخه فناورانه به یکدیگر متصل می‌کند.

استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی و اطلاعات باز

سردار محبی با اشاره به استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی و فناورانه در این جنگ اظهار کرد: دشمن همچنین از سامانه‌های اوسینت برای ردیابی، ارزیابی میزان خسارات و شناسایی و ردیابی منابع انسانی استفاده کرده است و این ظرفیت‌ها برای نخستین بار در چنین سطحی در میدان به کار گرفته شده‌اند.

وی افزود: مجموعه این فناوری‌ها، یک جنگ کاملاً متفاوت و بی‌سابقه را رقم زده است؛ جنگی که در آن فناوری، داده، هوش مصنوعی و سرعت تصمیم‌گیری، بخش مهمی از فرآیند عملیات را شکل می‌دهند.

فناوری پیشرفته در برابر قدرت نهادینه ملت ایران

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نتیجه این جنگ گفت: با وجود همه این فناوری‌ها، به فضل الهی دشمن در این جنگ نیز شکست خورد.

وی در تشریح علت این شکست اظهار کرد: رادارها، ماهواره‌ها و سنسورهای دشمن توانستند بسیاری از ابزارها و تجهیزات ما را شناسایی کنند، اما چیزی وجود داشت که نتوانستند آن را رصد یا شناسایی کنند و همچنان نسبت به آن شناخت و برآورد دقیقی ندارند؛ آن هم قدرت نهادینگی ماست.

سردار محبی افزود: قدرت همبستگی، اتحاد، یکدلی و یکپارچگی ملت ایران، چیزی نیست که بتوان آن را صرفاً با ابزارهای فناورانه شناسایی و محاسبه کرد.

قدرتی که هوش مصنوعی قادر به محاسبه آن نیست

وی ادامه داد: حمایت دولت از نیروهای نظامی، حمایت نیروهای نظامی از دولت، حمایت مردم از میدان و حمایت مردم از یکدیگر، همچنین یکدلی اقشار مختلف مردم و کنار گذاشتن اختلافات، قدرتی ایجاد می‌کند که هوش مصنوعی نتوانست به آن دسترسی پیدا کند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: این قدرت، قدرتی انسانی و اجتماعی است که در محاسبات فناورانه دشمن جای نگرفته بود و همین ظرفیت اجتماعی و ملی، یکی از عواملی بود که محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرد.

تقدیر از همبستگی مسئولان و مردم در استان

سردار محبی در ادامه با اشاره به مطالب مطرح‌شده درباره همکاری مسئولان استان اظهار کرد: من واقعاً وقتی فرمایشات سردار باقری را درباره همکاری استاندار محترم این استان شنیدم، بسیار لذت بردم.

وی افزود: از همین تریبون صمیمانه از زحمات استاندار عزیز، مجموعه زیرمجموعه استانداری، مجموعه راهداری، مدیر محترم صداوسیما و همه مسئولانی که در این استان دست به دست هم دادند، اتحاد و یگانگی ایجاد کردند و با یکدلی، قدرت خود را در پشتیبانی از میدان قرار دادند، تشکر می‌کنم.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: این عزیزان با این اقدام، یک نمونه واقعی از همبستگی و همراهی را در برابر چشم مردم دنیا به نمایش گذاشتند و نشان دادند که وقتی مجموعه‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، چه قدرتی شکل می‌گیرد.

رسانه؛ مسئول صیانت و تقویت سرمایه اجتماعی

سردار محبی با تأکید بر نقش رسانه در حفظ این همبستگی گفت: از همین‌جا باید به استاندار عزیز این استان به خاطر رویکردی که در این استان پایه‌ریزی کرده است، خداقوت بگویم و از همه عزیزانی که با این رویکرد حرکت کردند و چنین قدرتی ایجاد کردند، تقدیر کنم.

وی خاطرنشان کرد: این قدرت، چیزی نیست که هوش مصنوعی بتواند آن را ایجاد یا مدیریت کند؛ این ظرفیت، حاصل حضور انسان‌ها، همدلی مردم و مسئولان و همراهی مجموعه‌های مختلف با یکدیگر است.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اینجا یکی از رسالت‌های بزرگ اهالی رسانه مطرح می‌شود. ممکن است خدای‌نکرده رسانه بتواند به این سرمایه اجتماعی و این همبستگی خدشه وارد کند، اما یقین دارم اهالی رسانه چنین نخواهند کرد و برعکس، این همبستگی را مستحکم‌تر خواهند کرد.

وی تأکید کرد: تقویت این یکدلی، اتحاد و انسجام، یک رسالت بزرگ برای اهالی رسانه است.

همه اجزای کشور باید یک پیکر واحد باشند

سردار محبی، در ادامه سخنان خود با اشاره به مسئولیت کشور در برابر این ابرقدرت جنایتکار، اظهار کرد: امروز ما در مقابل این قدرت، رسالت بزرگی بر عهده داریم و باید همه اجزای کشور به مثابه اجزای یک پیکر واحد عمل کنند.

وی افزود: مغز پردازنده این پیکر نیز باید رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد؛ این همان ظرفیتی است که هیچ هوش مصنوعی نمی‌تواند آن را ایجاد یا جایگزین کند.

ایران نیز فناورانه وارد میدان شد

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دومین عامل پیروزی در جنگ فناورانه را توانمندی فناورانه ایران دانست و گفت: عامل دیگری که باعث شد ما در جنگ فناورانه به پیروزی برسیم، این بود که ما نیز فناورانه جنگیدیم.

سردار محبی تصریح کرد: این‌گونه نیست که آمریکا تصور کند چون ابزارهای فناورانه در اختیار دارد، ما فاقد چنین توانمندی‌هایی هستیم. ما نیز فناورانه وارد میدان شدیم و شبکه قدرت دشمن را شناسایی و مورد هدف قرار دادیم.

وی ادامه داد: ما اجزای این شبکه را شناسایی کردیم و با مورد اصابت قرار دادن بخش‌های مختلف آن، تلاش کردیم این شبکه را از هم بپاشانیم.

هدف قرار دادن رادار، یعنی هدف قرار دادن چشم دشمن

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح مفهوم جنگ شبکه‌ای اظهار کرد: هنگامی که یک رادار دشمن مورد اصابت قرار می‌گیرد، صرفاً یک سازه فلزی تخریب نشده است؛ بلکه چشم دشمن هدف قرار گرفته و از کار انداخته شده است.

وی افزود: زمانی که یک مرکز پردازشگر مورد هدف قرار می‌گیرد، صرفاً یک ساختمان تخریب نشده، بلکه بخشی از مغز عملیاتی و پردازشی شبکه دشمن مورد هدف قرار گرفته است.

سردار محبی ادامه داد: هنگامی که یک موشک، هواپیما یا پهپاد دشمن در محل استقرار خود مورد اصابت قرار می‌گیرد، صرفاً یک فروند جنگ‌افزار منهدم نشده، بلکه اختلالی در شبکه عملیاتی دشمن ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر یک مخزن سوخت مورد هدف قرار گیرد، مسئله فقط از بین رفتن یک مخزن نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای ایجاد اختلال در فرآیند سوخت‌رسانی و در نتیجه اختلال در پرواز و عملیات باشد.

موشک‌های ایران نیز وارد مرحله جدید فناوری شده‌اند

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به توانمندی موشکی ایران گفت: ما فناورانه جنگیدیم و موشک‌های ما نیز موشک‌هایی فناورانه هستند.

وی افزود: موشک‌های امروز ما با موشک‌های مورد استفاده در جنگ ۱۲ روزه و همچنین با موشک‌های ساده تفاوت دارند. امروز موشک‌های ما قادر هستند هدف خود را شناسایی و آن را دنبال کنند.

سردار محبی ادامه داد: ما همچنین قادر هستیم در طول مسیر، مسیر حرکت موشک‌های خود را هدایت کنیم و این نشان می‌دهد که جنگ فناورانه را با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه خودمان دنبال کردیم.

چرا آمریکا متوقف شد و عقب‌نشینی کرد؟

وی با اشاره به نتیجه این رویارویی اظهار کرد: ما جنگ فناورانه را با جنگ فناورانه شکست دادیم. اینجا باید پرسید که چرا آمریکا متوقف شد و چرا عقب‌نشینی کرد؟

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: آیا این قدرت جنایتکار به دلیل ملاحظه متوقف شد؟ چنین نیست؛ مسئله، قدرت ملت ایران بود که دشمن را با محاسبات جدیدی مواجه کرد.

روایت قدرت ملی؛ رسالت مهم رسانه

سردار محبی با تأکید بر نقش رسانه در ثبت این دستاوردها گفت: این قدرت ملت ایران را چه کسی باید روایت کند؟ چه کسی باید آن را در تاریخ ثبت کند؟ چه کسی باید ذهن مردم را نسبت به این افتخار بزرگ روشن کند؟

وی افزود: باید این واقعیت برای مردم و به‌ویژه نسل‌های آینده روایت شود تا فرزندان ما در آینده بتوانند به این افتخارها افتخار کنند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه اظهار کرد: بله، ما گرانی داریم و با مشکلاتی در زندگی مواجه هستیم؛ هر جنگی که اتفاق بیفتد، محدودیت‌ها و دشواری‌های خاص خود را به همراه دارد.

سردار محبی تأکید کرد: این، کار رسانه است که ذهنیت مردم را شکل دهد؛ اما نه با دروغ، نه با اشتباه و نه به شیوه دشمن. رسانه باید واقعیت را روایت کند و قدرت و افتخارات ملت ایران را بر اساس واقعیت برای مردم بازگو و در تاریخ ثبت کند.

دشمن در جنگ ادراکی به دنبال جابه‌جایی اولویت‌هاست

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه سخنان خود با تشریح ابعاد جنگ ادراکی اظهار کرد: دشمن در جنگ ادراکی تلاش می‌کند اولویت‌های جامعه را جابه‌جا کند؛ موضوعی که ضروری نیست را ضروری جلوه می‌دهد و موضوع ضروری را غیرضروری نشان می‌دهد.

وی افزود: دشمن همچنین تلاش می‌کند موضوع مهم را غیرمهم جلوه دهد و با جابه‌جا کردن اولویت‌ها، نوع نگاه جامعه به مسائل را تغییر دهد. از سوی دیگر، آسیب‌های ما را بزرگ‌نمایی و نقاط قوت ما را تضعیف می‌کند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: ما نباید در این مسیر همان کاری را انجام دهیم که دشمن انجام می‌دهد. ما باید بگوییم آنچه در واقع اتفاق افتاده چیست و ذهن مردم را نسبت به واقعیت روشن کنیم.

روایت واقعیت و ثبت آن در تاریخ

سردار محبی با تأکید بر ضرورت تبیین واقعیت‌های جنگ گفت: وظیفه ما این است که واقعیت‌ها را برای مردم روشن کنیم و آنچه را که در میدان اتفاق افتاده، در تاریخ ماندگار کنیم.

وی افزود: باید این واقعیت‌ها را در ذهن و باور انسان‌ها کاشت تا به‌تدریج رشد کند و تبدیل به یک باور ماندگار شود. این یکی از وظایف مهم رسانه در شرایط جنگ ادراکی است.

انتقال آسیب‌پذیری راهبردی به آمریکا؛ ویژگی دیگر جنگ

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه به یکی دیگر از ویژگی‌های جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های این جنگ که ویژگی‌ای بی‌نظیر محسوب می‌شود، این است که ما توانستیم آسیب‌پذیری راهبردی را به خود آمریکایی‌ها منتقل کنیم.

وی افزود: آمریکایی‌ها همواره عادت داشته‌اند جنگ را بیرون از مرزهای خود تعریف کنند؛ یعنی آثار و آسیب‌های جنگ را به کشورهای دیگر منتقل کنند، چه کشورهایی که میزبان آنها هستند و چه کشورهایی که در مقابل آنها قرار دارند.

سردار محبی تصریح کرد: آنها معمولاً عادت ندارند که آثار جنگ و آسیب‌های ناشی از آن در داخل کشور خودشان ظاهر شود؛ اما در این جنگ، ما دقیقاً برعکس این روند عمل کردیم.

هر آسیبی که دشمن می‌خواست وارد کند، متقابلاً به خودش منتقل شد

وی ادامه داد: هر آسیبی که دشمن تلاش می‌کرد به ما وارد کند، ما نیز به شکل راهبردی و متقابل، همان آسیب را به خود آنها منتقل کردیم.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی گفت: در حوزه زیرساخت‌ها، در بحبوحه جنگ، آمریکا اعلام کرد که اگر ایران تسلیم نشود، زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.

وی افزود: آنها یک بانک را مورد حمله قرار دادند، اما در مقابل، ما چند بانک را هدف قرار دادیم و پس از آن، حملات آنها متوقف شد.

سردار محبی ادامه داد: پس از آن، آنها به میدان گازی پارس جنوبی حمله کردند؛ اما در مقابل، موجی از موشک‌ها به سمت زیرساخت‌های آمریکا، شرکای آن، هم‌پیمانانش و رژیم اشغالگر روانه شد و آن‌قدر این زیرساخت‌ها مورد هدف قرار گرفت که دشمن حملات خود را متوقف کرد.

فرسایش تسلیحات راهبردی دشمن

وی با اشاره به محاسبات اولیه دشمن درباره توان موشکی ایران اظهار کرد: آنها دائماً محاسبه می‌کردند که ایران چه تعداد موشک دارد و تصورشان این بود که اگر چند هزار موشک شلیک شود، ذخایر موشکی ایران به پایان خواهد رسید.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: اما موشک‌های ما تمام نشد و تمام‌شدنی هم نیست؛ چراکه این توانمندی همچنان ادامه دارد و تولید نیز در جریان است.

وی افزود: در مقابل، آنچه برای دشمن اتفاق افتاد، فرسایش تسلیحات راهبردی و دوربرد بود و این فرسایش به آنها تحمیل شد.

فرسایش توان راهبردی آمریکا؛ یکی از دستاوردهای جنگ

سردار محبی، در ادامه سخنان خود با اشاره به دکترین نظامی آمریکا اظهار کرد: دکترین نظامی آمریکا بر این مبناست که بتواند به‌صورت همزمان در چند جبهه وارد جنگ شود؛ اما ما کاری کردیم که آمریکا نتواند چنین ظرفیتی را با همان توان گذشته دنبال کند.

وی افزود: این مسئله آمریکایی‌ها را به‌شدت نگران کرد که اگر در غرب اقیانوس آرام جنگی اتفاق بیفتد یا تهدیدی از ناحیه چین و روسیه متوجه آنها شود، با چه سلاحی می‌خواهند پاسخ دهند؛ چراکه در اثر این جنگ، فرسایش و کمبود در سلاح‌های راهبردی و دوربرد دشمن ایجاد شد.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: ایجاد فرسایش و کمبود در سلاح‌های راهبردی دشمن، یکی از پیروزی‌های ما در این جنگ است.

روایت این واقعیت از زبان منابع آمریکایی

سردار محبی با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد این جنگ گفت: برای شناخت این موضوع کافی است به رسانه‌های خود آمریکا، مراکز مطالعاتی و پژوهشی این کشور و همچنین اظهارات نمایندگان مجلس سنا و کنگره آمریکا مراجعه کنید.

وی ادامه داد: حتی افرادی که خارج از ساختار اصلی حاکمیت آمریکا قرار دارند نیز درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. آمارهای جهانی و حتی آمارها و داده‌های مربوط به ذخایر نفت آمریکا نیز بخشی از این واقعیت را نشان می‌دهد.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده از سوی آمریکا در جریان جنگ اظهار کرد: آمریکا تهدید می‌کرد که اگر ایران تسلیم نشود، می‌تواند ایران را ظرف یک بازه زمانی کوتاه نابود و آن را به عصر حجر بازگرداند.

وی افزود: در مقابل، ما نیز اعلام کردیم که اگر قرار باشد چنین تهدیدهایی عملی شود، توانایی‌هایی داریم که جهان به سمت عصر یخبندان سوق دهیم؛ چراکه گلوگاه‌ انرژی در اختیار ما قرار دارد.

سردار محبی ادامه داد: اگر دشمن بخواهد چند زیرساخت ما را هدف قرار دهد، بخش قابل توجهی از خطوط انتقال انرژی و زیرساخت‌های مرتبط با آنها در دسترس ما قرار دارد و همچنین ظرفیت‌هایی برای ایجاد اختلال در سامانه‌های متصل به اینترنت وجود دارد.

تغییر جبهه دشمن از نظامی به اقتصادی

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تغییر رویکرد دشمن گفت: امروز آمریکا جبهه را تغییر داده و به سمت جنگ اقتصادی رفته است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا دشمن به سمت جنگ اقتصادی حرکت کرده است، اظهار کرد: دلیل آن این است که در عرصه نظامی، شکست خورد؛ بنابراین تلاش می‌کند در عرصه‌های دیگر، به‌ویژه حوزه اقتصادی، فشار وارد کند.

ویژگی‌های منحصر به فرد جنگ اخیر

سردار محبی با اشاره به ویژگی‌های مختلف جنگ اخیر گفت: برای این جنگ هفت یا هشت ویژگی وجود دارد که هرکدام از آنها ویژگی‌هایی بی‌نظیر و قابل مطالعه هستند.

وی افزود: توصیه من این است که این ویژگی‌ها را به‌صورت دقیق مطالعه و بررسی کنید؛ چراکه برآیند همه این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که ملت ایران، با وجود ۴۷ سال تحریم، با آرمان بلند، اراده قوی، عزم راسخ، اتحاد و همدلی و با بهره‌گیری از ظرفیت جوانان مبتکر، خوش‌فکر و دانا، توانسته است روی پای خود بایستد.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: این ملت امروز در برابر ابرقدرت جنایتکار جهانی، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانان ناجوانمرد آن‌ها، ایستادگی کرده و در میدان پیروز شده است.

سردار محبی تأکید کرد: ما در میدان پیروز هستیم و شما پیروز هستید؛ این واقعیت را نباید فراموش کنیم. نباید اجازه دهیم یک خدشه یا یک مسئله در گوشه‌ای باعث شود که احساس شکست کنیم.

اهداف اعلامی دشمن از تسلیم ایران تا کنترل تنگه هرمز

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اهداف اعلامی دشمن در ابتدای جنگ گفت: دشمن در ابتدا اهداف متعددی را اعلام کرد. ابتدا گفته شد که ایران باید بدون قید و شرط تسلیم شود؛ سپس موضوع انتقال اورانیوم مطرح شد و بعد از آن، تعطیلی یا انهدام برنامه هسته‌ای و حتی قرار گرفتن چاه‌های نفت ایران در اختیار دشمن مطرح شد.

وی ادامه داد: اما در نهایت، کار به جایی رسید که دشمن هدف خود را به باز کردن تنگه هرمز تقلیل داد؛ تنگه‌ای که اساساً پیش از این نیز باز بود.

سردار محبی اظهار کرد: دشمن تمام توان خود را به کار گرفت تا حداقل برای یکی دو روز بتواند این مسیر را باز نگه دارد و از این طریق برای خود حفظ آبرو کند، اما حتی برای مدت کوتاه نیز نتوانست به این هدف دست پیدا کند.

ناکامی دشمن با وجود به‌کارگیری گسترده تجهیزات

وی افزود: دشمن برای تحقق این هدف، انواع هواپیماهای جنگنده، هواپیماهای سوخت‌رسان و پشتیبان، تجهیزات مختلف هوایی، پهپادها و دیگر امکانات خود را به کار گرفت و هزینه‌های بسیار سنگینی متحمل شد، اما نتوانست به هدف مورد نظر دست پیدا کند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: این واقعیت‌ها، بخشی از افتخار بزرگی است که باید برای مردم و نسل‌های آینده روایت شود.

سردار محبی در پایان خود خطاب به فعالان رسانه‌ای گفت: این افتخار بزرگ، یک رسالت بزرگ در عرصه روایتگری بر دوش شما قرار می‌دهد.