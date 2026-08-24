به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر دوشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان که با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، ضمن قدردانی از همدلی مدیران و دستگاه‌های اجرایی در شرایط سخت اخیر، اظهار کرد: استان اصفهان در جنگ هشت‌ساله مستقیم درگیر نبود اما بیشترین میزان شهدا و جانبازان را تقدیم کرد.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نیز علی‌رغم آنکه بیشترین میزان خسارت ریالی کشور را متحمل شدیم، با همدلی مدیران اجرایی، شورای تأمین، شورای برنامه‌ریزی و شورای اداری، سنگ تمام گذاشته شد.

بیش از ۱۷۱۵ پروژه در طول سال افتتاح می‌شود

استاندار اصفهان تأکید کرد: علی‌رغم شرایط دشوار یک سال و نیم اخیر و محدودیت‌های اعتباری، حال استان خوب است و بیش از یک هزار و ۷۱۵ پروژه که نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته، به‌صورت مستمر در طول سال افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود و تنها به مناسبت‌های خاص موکول نمی‌شود. در استان بدون هیچ جدایی، همه‌، هم قسم شدند تا استان را به جلو ببرند.

جمالی‌نژاد افزود: خوشبختانه بیش از ۵۰ عنوان برتر کشوری از استان اصفهان در این مدت محدود معرفی شده که نشان‌دهنده نبض اقتصادی و ظرفیت مدیریتی استان است. اصفهان سرپا ایستاده و قرار است نوسازی و پیشرفت را تجربه کند.

وی به اولویت‌های توسعه‌ای استان اشاره کرد و گفت: چهار میز تخصصی شامل هوش مصنوعی، انرژی خورشیدی، گردشگری و خانواده (به‌عنوان محور فرهنگی و اجتماعی) تشکیل شده است. میز هوش مصنوعی با پیگیری مستمر و رویکرد نتیجه‌گرا فعالیت می‌کند و جلسات آن محتوای عملی و خروجی مشخص دارد.

جمالی‌نژاد ابراز امیدواری کرد: حضور وزیر ارتباطات در هفته دولت برای استان اصفهان برکت داشته باشد و همکاران بتوانند بهره کامل از این حضور ببرند.