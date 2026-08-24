به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح این طرح‌ها با اشاره به جایگاه و نقش مهم عشایر در اقتصاد و تولید کشور اظهار کرد: عشایر بخش مهمی از جامعه مولد کشور هستند و در حوزه‌های مختلف به‌ویژه تولیدات دامی و کشاورزی نقش مؤثری دارند.

وی افزود: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به جامعه عشایری دارد و تلاش می‌شود با توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های مورد نیاز، زمینه بهبود شرایط زندگی و فعالیت عشایر شهرستان فراهم شود.

فرماندار دشتی ادامه داد: حمایت از عشایر و تقویت زیرساخت‌های مناطق عشایری یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در همین راستا اجرای طرح‌های مختلف در این حوزه با جدیت دنبال خواهد شد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این چهار طرح با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال گامی در مسیر توسعه مناطق عشایری و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به این قشر زحمتکش و مولد است.