به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح این طرحها با اشاره به جایگاه و نقش مهم عشایر در اقتصاد و تولید کشور اظهار کرد: عشایر بخش مهمی از جامعه مولد کشور هستند و در حوزههای مختلف بهویژه تولیدات دامی و کشاورزی نقش مؤثری دارند.
وی افزود: دولت چهاردهم نگاه ویژهای به جامعه عشایری دارد و تلاش میشود با توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای مورد نیاز، زمینه بهبود شرایط زندگی و فعالیت عشایر شهرستان فراهم شود.
فرماندار دشتی ادامه داد: حمایت از عشایر و تقویت زیرساختهای مناطق عشایری یکی از اولویتهای مدیریت شهرستان است و در همین راستا اجرای طرحهای مختلف در این حوزه با جدیت دنبال خواهد شد.
مقاتلی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این چهار طرح با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال گامی در مسیر توسعه مناطق عشایری و افزایش کیفیت خدماترسانی به این قشر زحمتکش و مولد است.
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