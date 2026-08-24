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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

بهره‌برداری از چهار طرح عشایری با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال در دشتی

بهره‌برداری از چهار طرح عشایری با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال در دشتی

بوشهر- همزمان با هفته دولت، چهار طرح در حوزه عشایری شهرستان دشتی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح این طرح‌ها با اشاره به جایگاه و نقش مهم عشایر در اقتصاد و تولید کشور اظهار کرد: عشایر بخش مهمی از جامعه مولد کشور هستند و در حوزه‌های مختلف به‌ویژه تولیدات دامی و کشاورزی نقش مؤثری دارند.

وی افزود: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به جامعه عشایری دارد و تلاش می‌شود با توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های مورد نیاز، زمینه بهبود شرایط زندگی و فعالیت عشایر شهرستان فراهم شود.

فرماندار دشتی ادامه داد: حمایت از عشایر و تقویت زیرساخت‌های مناطق عشایری یکی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در همین راستا اجرای طرح‌های مختلف در این حوزه با جدیت دنبال خواهد شد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این چهار طرح با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال گامی در مسیر توسعه مناطق عشایری و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به این قشر زحمتکش و مولد است.

کد مطلب 6926243

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