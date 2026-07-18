مجیبالرحمان دهانی، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: تقویت زیرساختهای جادهای و ایجاد راه دسترسی مناسب برای مناطق روستایی و عشایری، یکی از محورهای کلیدی توسعه در شهرستان مهرستان است. در همین راستا، مسیر ۷ کیلومتری اتصال روستای بختی به منطقه عشایری سرخانطاووس به عنوان یکی از مطالبات مهم مردم بخش بیرک در دستور کار قرار گرفته و مراحل نهایی برای آغاز عملیات بازگشایی آن طی شده است.
فرماندار شهرستان مهرستان، با اشاره به اهمیت راهسازی در مناطق عشایری اظهار کرد: عشایر به عنوان قشر مولد جامعه، نقشی اساسی در اقتصاد منطقه ایفا میکنند و تأمین زیرساختهای اولیه از جمله راه دسترسی، وظیفه ذاتی دستگاههای اجرایی است.
وی با بیان اینکه پروژه بازگشایی محور روستای بختی به سرخانطاووس به طول ۷ کیلومتر در مراحل نهایی برنامهریزی و تأمین تجهیزات است، افزود: با توجه به وضعیت جغرافیایی منطقه، این مسیر پیش از این در تردد ساکنان با دشواریهایی همراه بود که با بازگشایی آن، گام مؤثری در جهت تسهیل رفتوآمد، دسترسی به مراکز خدماتی و همچنین انتقال آسانتر محصولات عشایری برداشته خواهد شد.
دهانی تصریح کرد: تلاش مدیریت شهرستان بر این است که با بسیج امکانات موجود و همکاری دستگاههای ذیربط در بخش بیرک، عملیات اجرایی این پروژه را در کوتاهترین زمان ممکن آغاز کنیم. راه، زیربنای توسعه است و ما به دنبال این هستیم که با اجرای این دست پروژهها، عدالت در برخورداری از امکانات را برای مردم مناطق کمتر برخوردار محقق سازیم.
فرماندار مهرستان در ادامه خاطرنشان کرد: این محور مواصلاتی به لحاظ دسترسی عشایر و همچنین تأمین امنیت تردد، اهمیت ویژهای دارد.
بخش بیرک شهرستان مهرستان به دلیل برخورداری از جمعیت فعال عشایری، همواره نیازمند توجه ویژه در حوزه بهسازی مسیرهای مواصلاتی است که اجرای این طرح میتواند نویدبخش تسهیل شرایط زندگی برای جامعه عشایری این منطقه باشد.
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