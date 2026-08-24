فولاد خوزستان باید به سمت نوسازی و توسعه حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک ظهر امروز دوشنبه در نشست با مجموعه فولاد خوزستان با بیان اینکه این مجموعه با راه اندازی کوره های خود در بازه زمانی کوتاه، بار دیگر نشان داد استحقاق شاخص بودن در صنعت فولاد کشور را دارد، اظهار کرد: فولاد خوزستان باید با برنامه ریزی دقیق به سمت نوسازی و توسعه حرکت کند.

وی با بیان اینکه استاندار خوزستان و نماینده مردم شادگان در مجلس از حامیان محکم این مجموعه هستند، ادامه داد: هیچ موردی از مجموعه های صنعتی که در دوران جنگ آسیب دیده از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت دور نمانده و برای تمام این واحدهای آسیب دیده ستاد تسهیل تشکیل شده است تا مشکلات آنان حل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: هفته گذشته رتبه کشور در صنعت فولاد از رتبه ۱۰ به ۱۱ تنزل پیدا کرد که این مسأله ناشی از ناترازی انرژی است اما حتما به جایگاه خود باز خواهیم گشت و حتی به رتبه بالاتر ارتقا پیدا خواهیم کرد.

اتابک تصریح کرد: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی رتبه اول در خوزستان را دارند، صنایع غذایی رتبه دوم و صنعت فولاد رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند که اگر فولاد زنجیره های خود را تکمیل کند به جایگاه دوم خواهد رسید و در این خصوص برآوردهای اقتصادی لازم صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: هر اقدامی لازم باشد برای افزایش ارزش افزوده تولید در خوزستان انجام خواهیم داد.