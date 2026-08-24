به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک ظهر امروز دوشنبه در ادامه سفر خود به استان خوزستان در شرکت فولاد خوزستان حضور یافت و از بخش‌های مختلف این مجموعه بزرگ صنعتی دیدن کرد. در این بازدید خطوط تولید آسیب‌دیده شرکت فولاد خوزستان که در جنگ تحمیلی سوم خسارت دیده بودند با تلاش متخصصان داخلی بازسازی شد و اکنون در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از تلاش جامعه کارگری گفت: موفقیت‌های فولاد خوزستان حاصل کار جمعی و تلاش شبانه‌روزی کارکنان و همه فعالان چرخه تولید این مجموعه است.

وی با اشاره به حمایت دولت از صنایع فولادی افزود: دولت برنامه مشخصی برای تسهیل شرایط مالی صنایع فولادی در دستور کار دارد و فرآیند تصویب این تسهیلات نیز انجام شده است که بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته واحدهایی که در دوران جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند در اولویت دریافت این تسهیلات قرار دارند.

اتابک با تقدیر از عملکرد فولاد خوزستان در حوزه ایمنی و پدافند غیرعامل تصریح کرد: توجه ویژه این مجموعه به پدافند غیرعامل، اقدامی مهم و قابل تقدیر است. برخی صنایع با رسانه‌ای کردن اقدامات خود در حوزه پدافند غیرعامل ممکن است ناخواسته امنیت عملیاتی خود را تحت تأثیر قرار دهند اما فولاد خوزستان بدون هیاهو و تبلیغات رویکردی حرفه‌ای و هوشمندانه در این زمینه اتخاذ کرده است.

وی تأکید کرد: تمرکز فولاد خوزستان بر اقدامات زیرساختی و پیگیری امور بدون حاشیه‌سازی می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر صنایع استان مورد توجه قرار گیرد.