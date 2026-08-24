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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

هشدار حماس درباره تحرکات شهرک‌نشینان در کرانه باختری و قدس اشغالی

هشدار حماس درباره تحرکات شهرک‌نشینان در کرانه باختری و قدس اشغالی

عضو ارشد حماس درباره تشدید حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری و قدس اشغالی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جنبش حماس، محمود مرداوی، از رهبران حماس، درباره تشدید حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینی ها در کرانه باختری و قدس اشغالی هشدار داد.

وی با اشاره به تخریب شماری از خانه‌ها و تاسیسات کشاورزی و صنعتی در منطقه اغوار و همچنین به آتش کشیده شدن یک کارخانه در شمال رام‌ الله، تاکید کرد: این حملات بیانگر ابعاد تروریسم سازمان ‌یافته‌ای است که گروه‌های افسارگسیخته شهرک‌نشین تحت حمایت کابینه اشغالگران، که با بحران‌های امنیتی و میدانی مواجه است، علیه ملت فلسطین اعمال می‌کنند.

مرداوی افزود: این جنایات در تحقق هدف خود برای کوچاندن فلسطینی ها و خالی کردن سرزمین از ساکنان اصلی آن از طریق کشتار، آتش‌افروزی و ایجاد رعب و وحشت موفق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه رژیم اشغالگر مسئول ادامه این تشدید خطرناک و پیامدهای ناشی از آن است، از جامعه بین‌المللی خواست سکوت و واکنش‌های ضعیف خود را که رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان را به ادامه و تشدید جنایاتشان تشویق می‌کند، کنار بگذارد.

این رهبر حماس همچنین از فلسطینی ها خواست ایستادگی و همبستگی خود را تقویت کنند، تمامی راه‌های حفاظت و مقابله با حملات شهرک‌نشینان را فعال سازند و مقاومت در برابر رژیم اشغالگر را تشدید کنند.

کد مطلب 6926329

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