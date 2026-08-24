به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جنبش حماس، محمود مرداوی، از رهبران حماس، درباره تشدید حملات شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینی ها در کرانه باختری و قدس اشغالی هشدار داد.

وی با اشاره به تخریب شماری از خانه‌ها و تاسیسات کشاورزی و صنعتی در منطقه اغوار و همچنین به آتش کشیده شدن یک کارخانه در شمال رام‌ الله، تاکید کرد: این حملات بیانگر ابعاد تروریسم سازمان ‌یافته‌ای است که گروه‌های افسارگسیخته شهرک‌نشین تحت حمایت کابینه اشغالگران، که با بحران‌های امنیتی و میدانی مواجه است، علیه ملت فلسطین اعمال می‌کنند.

مرداوی افزود: این جنایات در تحقق هدف خود برای کوچاندن فلسطینی ها و خالی کردن سرزمین از ساکنان اصلی آن از طریق کشتار، آتش‌افروزی و ایجاد رعب و وحشت موفق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه رژیم اشغالگر مسئول ادامه این تشدید خطرناک و پیامدهای ناشی از آن است، از جامعه بین‌المللی خواست سکوت و واکنش‌های ضعیف خود را که رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان را به ادامه و تشدید جنایاتشان تشویق می‌کند، کنار بگذارد.

این رهبر حماس همچنین از فلسطینی ها خواست ایستادگی و همبستگی خود را تقویت کنند، تمامی راه‌های حفاظت و مقابله با حملات شهرک‌نشینان را فعال سازند و مقاومت در برابر رژیم اشغالگر را تشدید کنند.