به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جنبش حماس، محمود مرداوی، از رهبران حماس، درباره تشدید حملات شهرکنشینان صهیونیست علیه فلسطینی ها در کرانه باختری و قدس اشغالی هشدار داد.
وی با اشاره به تخریب شماری از خانهها و تاسیسات کشاورزی و صنعتی در منطقه اغوار و همچنین به آتش کشیده شدن یک کارخانه در شمال رام الله، تاکید کرد: این حملات بیانگر ابعاد تروریسم سازمان یافتهای است که گروههای افسارگسیخته شهرکنشین تحت حمایت کابینه اشغالگران، که با بحرانهای امنیتی و میدانی مواجه است، علیه ملت فلسطین اعمال میکنند.
مرداوی افزود: این جنایات در تحقق هدف خود برای کوچاندن فلسطینی ها و خالی کردن سرزمین از ساکنان اصلی آن از طریق کشتار، آتشافروزی و ایجاد رعب و وحشت موفق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه رژیم اشغالگر مسئول ادامه این تشدید خطرناک و پیامدهای ناشی از آن است، از جامعه بینالمللی خواست سکوت و واکنشهای ضعیف خود را که رژیم اشغالگر و شهرکنشینان را به ادامه و تشدید جنایاتشان تشویق میکند، کنار بگذارد.
این رهبر حماس همچنین از فلسطینی ها خواست ایستادگی و همبستگی خود را تقویت کنند، تمامی راههای حفاظت و مقابله با حملات شهرکنشینان را فعال سازند و مقاومت در برابر رژیم اشغالگر را تشدید کنند.
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