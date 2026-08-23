به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر اطلاعرسانی حماس در بیانیهای با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به غزه با دستاویز قرار دادن «بازی کودکان با بادبادک»، این اقدام را مصداق بارزِ «استمرار جنایات جنگی علیه ملت فلسطین» خواند.
در بخش دیگری از این بیانیه، حماس ضمن واکنش به تهدیدات اخیر «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، مبنی بر گسترش حملات به مناطق مختلف غزه و کوچ اجباری ساکنان آن، تأکید کرد: «این اظهارات، نیات شوم و برنامهریزیشده کابینه اشغالگر را برای ادامه جنگ و تکمیل پروژه نسلکشی برملا میسازد.»
جنبش حماس در پایان با خطاب قرار دادن دولت آمریکا و میانجیگران بینالمللی، خواستار محکومیت صریح تشدید تنشها از سوی تلآویو شد و از آنها خواست با اعمال فشار بر این رژیم، آن را به پایبندی به نقشهراهِ منتهی به آتشبس حقیقی و پایدار ملزم کنند.
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