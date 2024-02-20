پوشش بیمه ای دام در مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک مؤمنی ظهر سه شنبه در گردهمایی سراسری معاونین امور دام جهاد کشاورزی سراسر کشور که در بابلسر برگزار شد با بیان اینکه مازندران جان بخش کشاورزی کشور و تأمین کننده امنیت غذایی کشور است، گفت: اهمیت امنیت غذایی اگر از امنیت نظامی بیشتر نباشد قطعاً از اهمیت کمتر هم برخوردار نیست چراکه امنیت ملی به امنیت غذایی گره خورده است.

وی ادامه داد: مازندران با تولید ۷.۶ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در بین ۱۰ استان اول کشور و با ۱۰ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی با اختلاف رتبه اول کشور را در اختیار دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار کرد: مازندران قطب کشاورزی کشور است که هم به دلیل تولید محصولات راهبردی نظیر گوشت مرغ، برنج و مرکبات و هم به دلیل ارزش اقتصادی تولیدات کشاورزی است.

مؤمنی با اشاره به اینکه مازندران اولین و مهمترین استان معین تأمین گوشت مرغ پایتخت است و بطور متوسط روزانه ۵۰۰ تن مرغ از این استان به تهران ارسال می‌شود، گفت: سالانه ۳۰۶ هزار تن گوشت سفید، ۵۳۷ میلیون قطعه جوجه یکروزه، ۷۲ هزار تن گوشت قرمز، ۲۳ هزار تن تخم مرغ، ۶۸۶ هزار تن شیر خام و ۶ هزار و ۵۲۵ تن عسل در مازندران تولید می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه هنوز نیمی از ظرفیت‌های صنعت دام و طیور مازندران محقق نشده است که نشان می‌دهد ظرفیت‌های زیادی در این صنعت داریم، گفت: ابطال مجوزهایی که فعالیت ندارند و اجازه به سرمایه گذاری‌های جدید از راهکارهای برون رفت از این چالش است.

وی با اشاره به وجود بیش از سه میلیون رأس دام سبک و سنگین در استان، تأمین نهاده‌ها و بیمه را از چالش‌های مهم دیگر استان در بخش دام و طیور عنوان کرد و گفت: متأسفانه پوشش بیمه‌ای دام استان بسیار پایین است و بایستی کارگزاری‌های قدرتمند و رقابتی برای توسعه بیمه در این بخش فعال شوند.

مؤمنی اظهار کرد: مازندران بیشترین دستاوردها را در تولیدات کشاورزی کشور دارد و در دو ماه متوالی عبور از رکورد ۱۷ میلیون قطعه جوجه ریزی را در تاریخ صنعت طیور مازندران پشت سر گذاشتیم.