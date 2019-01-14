روزانه ۳۵۵ هزار قطعه مرغ در مازندران تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خیریانپور تصریح کرد: با ابلاغ راهبرد تدبیر اقتصادی توسط استاندار تلاش داریم برای محصولات مهم و استراتژیک استان سند و نقشه راه صنعت طیور را تهیه کنیم از اینرو نقشه راه صنعت طیور استان مدوّن و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسانده شود که این سند توسط جهاد کشاورزی با همکاری تشکلهای مرتبط با صنعت طیور تهیه و امروز در کارگروه اقتصادی تصویب تا جهت تصویب نهایی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت: مازندران با قدمت ۶۰ ساله به عنوان قطب صنعت طیور کشور محسوب می شود و حدود ۳۰ درصد تولید جوجه یک روزه و ۱۱ درصد گوشت مرغ مورد نیاز کشور و با وجود مرکز پشتیبانی لاین بابل کنار، مازندران تنها استانی است که زنجیره کامل طیور را در کشور دارا است.

وی افزود: در حال حاضر ماهانه به طور عملی حدود ۱۱ میلیون قطعه جوجه ریزی در مرغداریهای گوشتی استان انجام و روزانه ۳۵۵ هزار قطعه مرغ زنده در مازندران تولید که از این میزان حدود ۵۰۰ تن در کشتارگاههای طیور استان کشتار و مابقی بصورت زنده به خارج از استان به خصوص تهران ارسال می شود.

خیریانپور افزود: طبق آمارهای موجود میزان سرمایه گذاری ، اشتغال و تولیدات صنعت طیور استان بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود ۲۳ هزار نفر را به خود اختصاص داده و مقام اول را در بین ۳۱ استان کشور دارا است.