به گزارش خبرنگار مهر، محمد زحمتکش شامگاه جمعه در نشست بررسی آخرین وضعیت صنعت طیور استان، چالش‌های موجود و روندهای مدیریتی این بخش را بررسی کرد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی نیز با بررسی گزارش‌های ارائه شده، بر اهمیت پایش دقیق ظرفیت‌های تولید، مدیریت چرخه جوجه‌ریزی، پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار و هماهنگی مستمر با استان‌ها برای تثبیت تولید تأکید کرد.

وی همچنین حمایت وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌های استان مازندران در راستای افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و تثبیت بازار مرغ را مورد تأکید قرار داد.

حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز گزارشی از وضعیت جاری صنعت طیور استان ارائه کرد.

وی به جایگاه مازندران به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید گوشت مرغ کشور، آخرین آمار جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری گوشتی، وضعیت بهره‌برداری از واحدهای فعال و نیمه‌فعال، روند تأمین نهاده‌های دامی و تأثیر آن بر هزینه تمام‌شده تولید، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز مرغداران و دامداران و همچنین وضعیت عرضه و تولید اشاره کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران بر ضرورت استمرار تأمین نهاده‌ها، مدیریت مناسب جوجه‌ریزی، نظارت مستمر بر زنجیره تولید و تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان تأکید کرد و خواستار تقویت تعاملات ملی برای رفع موانع پیش‌روی فعالان این حوزه شد.