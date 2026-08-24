یک کرسی پژوهشی بنیاد ملی علم ایران به دانشگاه کردستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا هرمزی‌نژاد عصر دوشنبه در نشست صمیمی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با نخبگان استان کردستان اظهار کرد: دانشگاه کردستان از ظرفیت‌های علمی قابل توجهی برخوردار است و کیفیت فعالیت‌ها و دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه در سطح ملی و بین‌المللی قابل توجه است.

وی افزود: در سال گذشته دو نفر از ۲۰ برگزیده نهایی جایزه ملی علامه از اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان بودند که معادل ۱۰ درصد برگزیدگان این جایزه را شامل می‌شود.

رئیس بنیاد ملی علم ایران با اشاره به اختصاص کرسی‌های پژوهشی به دانشمندان برتر کشور، بیان کرد: از مجموع ۴۵ کرسی پژوهشی که بنیاد ملی علم ایران به دانشمندان برتر کشور اختصاص داده است، یک کرسی به یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان اختصاص یافته است.

هرمزی‌نژاد ادامه داد: اختصاص این کرسی، بیانگر جایگاه علمی دانشگاه کردستان و توانمندی پژوهشگران این دانشگاه برای رقابت در عرصه علمی کشور است.

وی با اشاره به سیاست‌های بنیاد ملی علم ایران برای حمایت از نخبگان و پژوهشگران عنوان کرد: حمایت از نخبگان باید از مرحله شناسایی و به‌کارگیری آغاز شود و در ادامه با فراهم کردن زمینه اشتغال و ایجاد بستر مناسب برای ماندگاری پژوهشگران در دانشگاه‌ها استمرار پیدا کند.

رئیس بنیاد ملی علم ایران همچنین از افزایش قابل توجه منابع مالی حوزه پژوهش در سال جاری خبر داد و گفت: بودجه مصوب ردیف دولتی بنیاد حدود ۱۵۶ میلیارد تومان بود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده منابعی حدود ۱۰ برابر این رقم، معادل یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، به بدنه پژوهشی دانشگاه‌ها تزریق شد.

هرمزی‌نژاد اضافه کرد: با افزایش منابع اختصاص‌یافته، مجموع اعتبارات این حوزه در سال جاری به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که می‌تواند زمینه حمایت مؤثرتر از پژوهش‌های ممتاز و تراز اول کشور را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: تقویت زنجیره حمایت از نخبگان و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت پژوهشگران، از مهم‌ترین رویکردهای بنیاد ملی علم ایران است و تلاش می‌شود ظرفیت‌های علمی کشور بیش از گذشته در مسیر حل مسائل و توسعه کشور به کار گرفته شود.

در ادامه برنامه‌های نخستین روز از هفته دولت در کردستان، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد نخبگان نیز با حضور در گلزار شهدای استان، به مقام شامخ شهدای کردستان ادای احترام کردند.