معاون بهداشت ارتش: کادر درمان در جنگ ۱۲ روزه ۸ شهید تقدیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم پزشک علی مصدقخواه، معاون بهداشت، درمان و امداد ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه ۲ شهریور در حاشیه آئین گرامیداشت روز پزشک در دانشگاه علوم پزشکی ارتش، در جمع خبرنگاران با تبریک روز پزشک و روز داروساز به فعالان حوزه بهداشت و درمان ارتش، اظهار کرد: طی سال گذشته، شاهد صحنههای متعددی از ایثار و فداکاری همکارانمان در سامانه بهداشت و درمان ارتش بودیم که از جمله آنها میتوان به جنگ ۱۲ روزه، حادثه اسکله بندر شهید رجایی و اغتشاشات سال گذشته اشاره کرد.
وی با اشاره به شعار «ارتش فدای ملت» افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، سامانه بهداشت و درمان ارتش هشت شهید تقدیم کرد که دو نفر از این شهدا پزشک بودند و در دانشگاه علوم پزشکی ارتش تحصیل کرده بودند؛ جوانانی که خدمت به کشور و دفاع از مرزهای ایران را افتخاری بزرگ برای خود میدانستند.
معاون بهداشت، درمان و امداد ارتش با اشاره به شهادت دو تن از شهدای کادر درمان ارتش، گفت: شهید دکتر محمد محرابی در ناو قهرمان دنا به شهادت رسید و شهید عبدالله اصلالوان نیز در بندر سیراف (بندر طاهری) بر اثر اصابت موشک رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
مصدقخواه با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحرانهای مختلف همواره در کنار مردم و نیروهای مسلح حضور دارد، ادامه داد: سامانه بهداشت و درمان ارتش نیز بهعنوان پشتیبان همرزمان خود، حضوری مستمر و شبانهروزی دارد و در حوادثی همچون سیل، زلزله و دیگر بحرانها، ایثارگری و حضور بدون چشمداشت کارکنان این مجموعه همواره مشهود بوده است.
وی تأکید کرد: به همه هموطنان و رزمندگان اطمینان میدهم که همرزمان ما که در کنار لباس رزم، لباس سفید درمان را نیز بر تن دارند، بهصورت ۲۴ ساعته و بدون چشمداشت در حال خدمترسانی و پشتیبانی از رزمندگان و مردم ایران هستند.
معاون بهداشت، درمان و امداد ارتش درباره حجم خدمات ارائهشده در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در ۳۸ بیمارستان و حدود ۳۰۰ مرکز درمانی ارتش، شامل مراکز جراحی محدود و درمانگاهها، از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تاکنون بیش از ۲ هزار مورد بستری داشتهایم.
مصدقخواه همچنین به خدمات درمانی ارتش در راهپیمایی اربعین اشاره کرد و گفت: در رزمایش بینالمللی اربعین اخیر و با استقرار بیمارستانهای صحرایی در مرزها، حدود ۵۵ هزار خدمت درمانی به زائران ارائه شد.
وی درباره برنامه ارتش برای افزایش ظرفیت بیمارستانها، درمانگاهها و کلینیکها نیز گفت: با توجه به دستورات سلسلهمراتب، بهویژه فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، ارتقای سامانه بهداشت و درمان ارتش همواره در دستور کار قرار دارد.
معاون بهداشت، درمان و امداد ارتش افزود: با همکاری سازمانهای فعال در حوزه بهداشت و درمان از جمله جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، تلاش میکنیم هرجا نیاز به حضور مجموعه درمانی ارتش وجود داشته باشد، با دستور فرمانده کل ارتش در آن منطقه حضور پیدا کنیم.
مصدقخواه در پایان از افتتاح طرحهای جدید درمانی در هفته دولت خبر داد و خاطرنشان کرد: در هفته دولت شاهد افتتاحهایی در حوزه ارتقای فضاهای بیمارستانی خواهیم بود. همچنین تفاهمنامههایی با هلال احمر و وزارت بهداشت منعقد شده است تا در چارچوب این همکاریها، برخی مراکز درمانی به مجموعه مراکز درمانی ارتش ملحق شوند.
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