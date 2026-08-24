۵۲ کیلو گرم مواد مخدر در بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوشهر در اجرای طرح مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر، اقدام فنی و تخصصی خود را آغاز کردند.

وی افزود: ماموران با اقدامات فنی و پلیسی موفق به دستگیری یکی از توزیع کنندگان مواد مخدر شدند و در بازرسی از مخفیگاه وی ۳۶ کیلوگرم تریاک و ۱۶ کیلوگرم حشیش در مجموع ۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر، کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طرح های پیشگیرانه و ضربتی پلیس با هدف برخورد قاطع با توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر ادامه خواهد داشت.

