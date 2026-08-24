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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۶

۵۲ کیلو گرم مواد مخدر در بوشهر کشف شد

۵۲ کیلو گرم مواد مخدر در بوشهر کشف شد

بوشهر-جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف ۵۲ کیلو گرم انواع مواد مخدر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوشهر در اجرای طرح مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر، اقدام فنی و تخصصی خود را آغاز کردند.

وی افزود: ماموران با اقدامات فنی و پلیسی موفق به دستگیری یکی از توزیع کنندگان مواد مخدر شدند و در بازرسی از مخفیگاه وی ۳۶ کیلوگرم تریاک و ۱۶ کیلوگرم حشیش در مجموع ۵۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر، کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: طرح های پیشگیرانه و ضربتی پلیس با هدف برخورد قاطع با توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6926442

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