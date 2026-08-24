معتمدیان: ۸۰ همت پروژه در استان تهران طی هفته دولت افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در نخستین روز هفته دولت با حضور در برنامه تلویزیونی در شبکه خبر، با اشاره به شرایط دشوار یک سال گذشته اظهار کرد: به دلیل جایگاه پایتخت، بخش قابل توجهی از حملات دشمن بر تهران متمرکز بود و حدود ۴۵ درصد بمبارانها و موشکبارانها در تهران رقم خورد، اما با وجود این شرایط، دولت توانست جریان خدمترسانی به مردم را حفظ کند.
وی تأمین کالاهای اساسی را یکی از مهمترین عرصههای مدیریت این دوره دانست و گفت: کالاهای مورد نیاز مردم به وفور تأمین شد و در زمینه سوخت، دارو، آرد و نان نیز مشکل خاصی ایجاد نشد؛ بیش از ۱۱ هزار نانوایی استان در این ایام به فعالیت و خدمترسانی ادامه دادند.
استاندار تهران افزود: شبکههای برق، آب، گاز و مخابرات نیز با وجود آسیبهای واردشده، در کوتاهترین زمان ممکن پایدار شدند و افزایش تابآوری زیرساختها، همراه با همکاری مردم و تلاش شبانهروزی کارکنان دستگاههای اجرایی، مانع از اختلال گسترده در زندگی شهروندان شد.
۸۰ همت پروژه؛ توسعه در شرایط سخت متوقف نشد
معتمدیان با بیان اینکه تحریمها و شرایط جنگی مانع ادامه برنامههای توسعهای استان نشد، گفت: در هفته دولت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و اقتصادی در استان تهران به بهرهبرداری میرسد که حدود ۵۳ همت آن مربوط به پروژههای عمرانی و ۲۷ همت مربوط به ۴۸ طرح اقتصادی است.
وی ایجاد توازن در زیرساختهای استان را یکی از اهداف اصلی مدیریت تهران عنوان کرد و افزود: رشد و بارگذاری جمعیتی در سالهای گذشته موجب شده است برخی شهرستانها در شاخصهای خدماتی و زیربنایی از میانگین کشور عقبتر باشند و جبران این فاصله در اولویت قرار گرفته است.
هفت پله ارتقای تهران در عدالت آموزشی
استاندار تهران توسعه عدالت آموزشی را از مصادیق روشن این رویکرد دانست و گفت: استان تهران در ابتدای دولت چهاردهم از نظر سرانه فضای آموزشی در رتبه ۲۸ کشور قرار داشت، اما امروز با هفت پله ارتقا به رتبه ۲۱ رسیده است.
معتمدیان با بیان اینکه برای جبران کمبودهای آموزشی استان به احداث حدود ۱۰ هزار کلاس درس نیاز است، افزود: در سال گذشته ۱۲۴ مدرسه با حدود ۱۵۰۰ کلاس احداث و تحویل شد و در ایام هفته دولت نیز ۱۰۳ مدرسه با حدود ۱۳۰۰ کلاس درس آماده بهرهبرداری است.
وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ مدرسه دیگر نیز در حال احداث است و برای رفع یکی از مهمترین موانع مدرسهسازی، بیش از ۷۰ هکتار زمین در سطح استان تأمین شده است.
استاندار تهران هدف بعدی را رسیدن به سرانه حدود ۶.۱ مترمربع تا پیش از پایان دولت عنوان کرد و گفت: توسعه فضای فیزیکی، تجهیز مدارس و ارتقای شیوههای آموزشی بهصورت همزمان دنبال میشود.
معتمدیان با اشاره به سفرهای شهرستانی گفت: مدیریت استان در همه شهرستانها حضور پیدا کرده و کمبودها بر اساس مقایسه شاخص هر شهرستان با میانگین استان و کشور احصا شده است تا پروژهها و منابع متناسب با نیاز واقعی هر منطقه تعریف شود.
وی تأکید کرد: هدف این است که منابع به سمت مناطقی هدایت شود که از نظر زیرساخت و خدمات عمومی عقبماندگی بیشتری دارند و در پایان دولت، فاصله برخورداری شهرستانهای کمتر برخوردار کاهش یابد.
۱۶ بیمارستان و حدود ۵۲۰۰ تخت جدید
استاندار تهران با اشاره به پایینتر بودن برخی شاخصهای درمانی شهرستانها از میانگین کشور گفت: تکمیل ۱۶ بیمارستان که بخشی از آنها از سالهای گذشته آغاز شده، با سرعت بیشتری در حال پیگیری است و با بهرهبرداری از این مجموعه حدود ۵۲۰۰ تخت بیمارستانی به ظرفیت درمانی استان اضافه خواهد شد.
معتمدیان همچنین از توسعه خانههای بهداشت، مراکز جامع سلامت شهری و روستایی و پایگاههای سلامت خبر داد و افزود: این پروژهها با استفاده از منابع استانی و حمایتهای ملی در حال اجراست.
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