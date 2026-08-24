اجرای بیش از هزار برنامه ورزشی و فرهنگی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: برنامههای هفته دولت در استان با غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا و ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دولت همراه است و در این ایام از خانوادههای معظم شهدا نیز تجلیل خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای حوزه توسعه زیرساختهای ورزشی افزود: در راستای تحقق عدالت ورزشی، ۱۰ خانه ورزش روستایی در نقاط مختلف مازندران تجهیز میشود و زمین فوتبال دیوا ملکشاه شهرستان بابل نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای نشاط و امیدآفرینی در جامعه، گفت: همزمان با هفته دولت ۱۰ باشگاه ورزشی در نقاط مختلف استان افتتاح میشود و طرح ملی «ورزش در آبادی» نیز در روستای بیشهکلای شهرستان محمودآباد اجرا خواهد شد.
بریمانی ادامه داد: برنامههای متنوع فرهنگی و ورزشی با حضور مردم در سطح استان پیشبینی شده که از جمله آن میتوان به برگزاری همایش پیادهروی صبحگاهی ویژه کارکنان اشاره کرد.
وی توجه به مسائل جوانان را از دیگر محورهای برنامههای هفته دولت برشمرد و تصریح کرد: خدمات مشاوره رایگان به جوانان در دفاتر مشاوره سطح استان ارائه میشود و نشست مدیرکل و مسئولان ورزش و جوانان با جوانان و فعالان تشکلهای مردمنهاد نیز برگزار خواهد شد تا مطالبات، مسائل و پیشنهادهای این قشر بررسی شود.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین از تجلیل کارکنان نمونه و همکاران بازنشسته این ادارهکل خبر داد و گفت: تکریم سرمایه انسانی و قدردانی از زحمات کارکنان، بخش دیگری از برنامههای هفته دولت است.
بریمانی در ادامه از افتتاح زمین چمن مصنوعی در شهرستان کلاردشت خبر داد و افزود: توسعه فضاهای ورزشی استاندارد، دسترسی بیشتر جوانان و نوجوانان به امکانات ورزشی و تقویت ورزش همگانی و قهرمانی از اهداف اجرای این طرحها است.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه برنامههای هفته دولت در مازندران با رویکرد گسترش فعالیتهای فرهنگی و ورزشی، تقویت روحیه اجتماعی و ایجاد فرصتهای بیشتر برای حضور جوانان و مردم در عرصههای مختلف اجرا خواهد شد.
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