امام جمعه آبدان: همه باید در تقویت جایگاه مساجد تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام امین زارعی عصر دوشنبه در آیین تجلیل از ائمه جماعات شهرستان دیّر، ضمن گرامیداشت روز جهانی مسجد، سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، سالروز ازدواج پیامبر اکرم(ص) و هفته دولت، یاد و خاطره شهدای دولت، شهدای خدمت و شهدای والامقام شهرستان اظهار کرد: مسجد خانه خدا و مدیریت آن، مسئولیتی الهی است؛ بنابراین در میان جامعه اسلامی، شایستهترین افراد باید مسئولیت هدایت و مدیریت مسجد را بر عهده داشته باشند.
امام جمعه آبدان افزود: ائمه جماعات به نمایندگی از حضرت ولیعصر(عج) در مساجد ایفای نقش میکنند و همه دستگاهها، نهادها و افراد مؤمن باید در مسیر تقویت جایگاه مسجد و حمایت از ائمه جماعات همکاری داشته باشند.
زارعی با تقدیر از حضور و فعالیت ائمه جماعات شهرستان دیّر در مساجد، گفت: حضور پرشور مردم و فعالان در مسجد نشاندهنده اهمیت و جایگاه مسجد در میان مؤمنان است؛ با این حال، باید تلاش کنیم فعالیتهای مساجد را بیش از گذشته گسترش دهیم و برای رونق آنها همت بیشتری به خرج دهیم.
وی یکی از مهمترین مشکلات امروز مساجد را کمبود نیروی انسانی و خلوتشدن برخی مساجد دانست و تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که دلهای مردم، بهویژه جوانان، به مسجد جذب و متمایل شود.
امام جمعه آبدان با اشاره به نقش امکانات و رفاهیات در رونق مساجد خاطرنشان کرد: فراهمکردن امکانات و رفع نیازهای رفاهی مسجد بر عهده دستگاهها و نهادهای مسئول است؛ اما آنچه از سوی ائمه جماعات و فعالان مسجد باید مورد توجه قرار گیرد، محبت به مردم و نشاندادن این محبت در رفتار و ارتباط با آنان است.
زارعی ادامه داد: ممکن است در دل خود نسبت به جوانی که مسیر نادرستی را انتخاب کرده یا فردی که از ارزشهای دینی فاصله گرفته، دغدغه هدایت داشته باشیم؛ اما اگر این محبت و دلسوزی را در رفتار خود نشان ندهیم، مخاطب آن را احساس نخواهد کرد.
وی تأکید کرد: ائمه جماعات و فعالان مسجد باید با جوانانی که از مسجد فاصله گرفتهاند، رابطهای صمیمانه برقرار کنند و با محبت و دلسوزی، زمینه بازگشت آنان به مسجد و جامعه مؤمنان را فراهم سازند.
امام جمعه آبدان گفت: با رونق مساجد میتوان نیروها و یارانی شایسته برای امام زمان(عج) تربیت کرد و زمینه نقشآفرینی بیشتر مساجد در عرصههای فرهنگی و اجتماعی را فراهم آورد.
در پایان این مراسم از ائمه جماعات شهرستان دیّر تجلیل شد.
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