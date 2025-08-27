به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی عصر چهارشنبه در نشست تجلیل از ائمه جمعه و جماعات شهرستان دیر، با گرامیداشت روز جهانی مسجد اظهار کرد: حفظ وحدت در داخل کشور و حمایت از مردم مظلوم فلسطین ضروری است.

امام جمعه دیر با اشاره به خطراتی که مسجدالاقصی، قبله اول مسلمین، را تهدید می‌کند، بیان کرد: روز جهانی مسجد، فرصتی برای مبارزه با رژیم صهیونیستی و نهادینه‌سازی دفاع از مقدسات است.

حسینی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر، به‌ویژه شهدای هوافضای سپاه، افزود: این شهدا با ولایت‌مداری و فداکاری، نقش مهمی در حفظ امنیت و اقتدار کشور ایفا کردند.

امام جمعه دیر با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصریح کرد: فرماندهی مقام معظم رهبری، ایثارگری فرماندهان نظامی، حضور مردم در صحنه و همراهی دولتمردان، از عوامل اصلی پیروزی ایران در این جنگ بود.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از دولت، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی حفظ وحدت و انسجام داخلی برای مقابله با دشمنان ضروری است و باید از هرگونه تفرقه افکنی پرهیز شود.

حسینی با بیان اینکه نقد باید سازنده و منصفانه باشد، گفت: انتقادات باید به شیوه‌ای مطرح شود که دشمن از آن سوءاستفاده نکند.

وی با اشاره به بیانیه جبهه اصلاحات و سابقه مذاکرات با آمریکا و عدم پایبندی این کشور به تعهدات خود، تصریح کرد: برخی از خود اصلاح طلبان نیز در مقابل این بیانیه موضع گرفتند، بنابراین نباید همه را به یک چشم ببینیم بلکه باید تفکیک قائل شویم.

حسینی یادآور شد: متأسفانه عده‌ای از تجربه مذاکرات گذشته درس عبرت نمی‌گیرند و باز هم خواستار مذاکره هستند در حالی که باید با هوشیاری، منافع ملی را حفظ کرد.

امام جمعه دیر با تاکید بر نقش محوری مساجد در جامعه، بیان داشت: مساجد باید به عنوان کانون فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در محلات، نقش‌آفرینی کنند و با حضور ائمه جماعات، رونق بیشتری یابند.

وی در پایان با اشاره به پویش کمک به مردم غزه، از عموم مردم و نهادهای مردمی خواست تا با مشارکت در این پویش، به یاری مردم مظلوم فلسطین بشتابند.