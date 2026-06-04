امام جمعه لاهیجان: مراقب حرف ها و شعارهایمان باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام «سید جواد سلیمانی» شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) در لاهیجان، اظهار کرد: وقتی پیامبر اکرم (ص) از دنیا رفت، یهودیها، مشرکان و منافقان گفتند که اسلام تمام شد، اما تمام توطئههایشان خنثی شد.

وی افزود: امام خمینی (ره) نیز روزی که از دنیا رفت، بسیاری از دشمنان جشن سقوط جمهوری اسلامی را گرفته بودند، اما با انتخاب رهبر شهید انقلاب، تمام امیدشان ناامید شد.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به واقعه ۹ اسفند، تصریح کرد: وقتی بمب های آمریکایی به بیت رهبری اصابت کرد، بسیاری کف و سوت کشیدند و گفتند تمام شد و عدهای از خائنان داخلی نیز چمدانهایشان را بسته بودند، اما مردم مبعوث شدند و رهبری کردن و کسی مثل رهبر عزیز و بزرگ انتخاب شد و بار دیگر دشمن ناامید گردید. این مسیر تا قیام قیامت ادامه دارد.

سلیمانی با تأکید بر لزوم مراقبت از فضای رسانه ای در عصر پرتلاطم کنونی، خاطرنشان کرد: گاهی در بعضی بزنگاه ها آنقدر هیاهو ایجاد میکنیم که متأسفانه رسانه های دنیا ما را به بازی میگیرند. باید مراقب حرف ها و شعارهایمان باشیم.

وی در پاسخ به برخی تصورات مبنی بر بی تفاوتی نسبت به وقایع لبنان، گفت: عده ای فکر میکنند که ما نسبت به وقایع لبنان بی تفاوت هستیم. سپاه عزیز ما، انصارالله شجاع و جبهه مقاومت هرگز بی تفاوت نیستند. باید مطالبه کنیم و بگوییم لبنان جان ماست، اما خودزنی نکنیم. شرط آتش بس و توافق، توقف تمام درگیری ها در لبنان و عقب نشینی رژیم صهیونیستی است.

امام جمعه لاهیجان تأکید کرد: سردار قاآنی ها و سردار وحیدی ها در میدان حضور دارند و ایران هرگز لبنان را رها نکرده است.

سلیمانی در پایان با اشاره به حملات اخیر نیروهای مسلح به منافع آمریکایی ها در کشورهای حوزه خلیج فارس، گفت: همه دیدند که نیروهای مسلح با پشتوانه مردم، کویت، بحرین و امارات را شخم زدند و دیگر منافع ما هر کجا به خطر بیفتد، به صغیر و کبیر رحم نخواهیم کرد.