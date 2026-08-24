بهروزآذر: ۶۰ درصد تسهیلات تکلیفی اشتغال به زنان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر شامگاه دوشنبه در شورای اداری استان زنجان، با تبریک هفته دولت و میلاد پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: دولت چهاردهم تلاش کرده است با توجه به ظرفیتهای گسترده زنان، زمینه حضور و نقشآفرینی بیشتر آنان را در عرصههای مختلف فراهم کند.
وی با اشاره به نقش زنان در جریان جنگ ۱۲ روزه افزود: زنان ایران در کنار مردان، در عرصههای مختلف دفاع از کشور، پشتیبانی، فعالیتهای اجتماعی و داوطلبانه حضوری مؤثر داشتند و این حضور بار دیگر ظرفیت بینظیر جامعه زنان کشور را به نمایش گذاشت.
بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاهها زن هستند
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به حضور گسترده زنان در عرصههای علمی و اقتصادی کشور گفت: بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند و ۲۴ درصد اختراعات کشور نیز توسط زنان ثبت شده است.
بهروزآذر ادامه داد: ۱۲ درصد شرکتهای دانشبنیان کشور توسط زنان اداره میشود و زنان حدود ۴۸ درصد بدنه اجرایی دولت را تشکیل میدهند.
وی با اشاره به افزایش سهم زنان در مدیریت کشور در دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت تلاش کرده است ظرفیت زنان توانمند را در سطوح مختلف مدیریتی مورد توجه قرار دهد و در این زمینه شاهد افزایش انتصاب زنان در جایگاههای مدیریتی بودهایم.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، زنان و مردان از حمایت یکسان قانون برخوردارند و دولت موظف است زمینه رشد و شکوفایی زنان را فراهم کند.
وی افزود: همه برنامهریزیها و سیاستگذاریها باید در جهت تحکیم و تعالی خانواده باشد و در این مسیر نمیتوان زنان را یک گروه یکدست با نیازهای مشابه در نظر گرفت.
بهروزآذر گفت: زنان خانهدار، شاغل، سرپرست خانوار، زنان روستایی و عشایری، زنان دارای معلولیت و زنانی که دارای فرزند با نیازهای ویژه هستند، هر یک مسائل و نیازهای متفاوتی دارند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: از ابتدای فعالیت دولت تلاش شده است با شنیدن صدای زنان و استفاده از ظرفیت جوامع تخصصی، نیازهای گروههای مختلف شناسایی و برای هر گروه، بستههای سیاستی متناسب تدوین شود.
وی اشتغال را یکی از دغدغههای اصلی زنان عنوان کرد و افزود: برنامه اشتغال ویژه زنان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین و اجراست و در این مسیر، موضوع مشاغل خانگی با جدیت بیشتری دنبال میشود.
بهروزآذر با اشاره به سهم بالای زنان در مشاغل خانگی گفت: بیش از ۸۰ درصد متقاضیان ثبتنامشده در سامانه مشاغل خانگی را زنان تشکیل میدهند که این موضوع نشاندهنده تمایل آنان برای مشارکت در تأمین معیشت خانواده، در کنار ایفای نقش خود در محیط خانواده است.
وی اظهار کرد: ستاد مشاغل خانگی فعالتر شده است و تلاش میکنیم نیازهای زنان در این حوزه از جمله آموزش، تسهیلات و اتصال به بازار را برطرف کنیم تا ظرفیتهای موجود در خانواده به فعالیت اقتصادی و درآمد پایدار تبدیل شود.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به مشکلات زنان برای دریافت تسهیلات به دلیل نداشتن وثیقه و ضمانت کافی گفت: سقف مصوب ضمانت تسهیلات افزایش یافته و با حمایت دولت، یک همت به سرمایه صندوق مربوطه افزوده شده است تا افراد بیشتری بتوانند از ضمانتهای این صندوق استفاده کنند.
وی از مدیران استانها خواست زنان متقاضی دریافت تسهیلات را برای استفاده از ظرفیتهای حمایتی موجود معرفی کنند و افزود: با تکمیل سامانههای مربوط، فرآیند اعتبارسنجی و ارائه ضمانت نیز تسهیل خواهد شد.
بهروزآذر سلامت زنان را یکی از اولویتهای دولت عنوان کرد و گفت: هر اقدامی در حوزه سلامت زنان، در واقع سرمایهگذاری برای سلامت جامعه و آینده کشور است.
وی با اشاره به برنامه دولت برای مقابله با سرطان اظهار کرد: پویش «همه با هم علیه سرطان» با تمرکز ویژه بر غربالگری سرطانهای شایع زنان از جمله سرطان دهانه رحم در حال اجراست و دستورالعملهای مربوط به دستگاههای اجرایی و مجموعههای بهداشتی نیز ابلاغ شده است.
معاون رئیسجمهور افزود: شناسایی بیماریها در مراحل اولیه میتواند میزان موفقیت درمان را افزایش دهد و از تحمیل هزینههای سنگین درمان و پیامدهای ناشی از تشخیص دیرهنگام جلوگیری کند.
اتصال محصولات زنان روستایی و عشایری به بازارهای داخلی و خارجی
وی با اشاره به برنامههای دولت برای حمایت از زنان روستایی و عشایری گفت: تلاش میکنیم زنان فعال در حوزه صنایعدستی و زنان روستایی فعال در حوزه امنیت غذایی بتوانند محصولات خود را به بازارهای منطقهای، ملی و در نهایت بینالمللی متصل کنند.
بهروزآذر از اجرای طرح «هزار بازار، هزار میدان» خبر داد و گفت: تاکنون بیش از یکهزار و ۲۳ نقطه به عنوان بازارچه عرضه محصولات زنان تعیین شده و در برخی شهرها نیز این بازارچهها راهاندازی شده است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیشرفت ورزش زنان در کشور اظهار کرد: زنان ایرانی امروز علاوه بر حضور در عرصههای مختلف ورزشی، در جایگاههای داوری، مربیگری، هیئتهای ورزشی و فدراسیونها نیز حضور پررنگی دارند.
وی افزود: این پیشرفت بهویژه در ورزش پارالمپیک قابل توجه است و ایران در سال ۲۰۲۵ به عنوان یکی از کشورهای برتر در حوزه ورزش زنان و بهویژه ورزش پارالمپیک معرفی شده است.
بهروزآذر جوانی جمعیت را یکی از ابرچالشهای کشور دانست و گفت: بیش از ۱۳۰ کشور جهان با مسئله کاهش جمعیت مواجه هستند و شیب کاهش جمعیت در ایران نیز قابل توجه است.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای جمعیتی اظهار کرد: اگرچه قانون جوانی جمعیت حمایت از خانوادههای دارای فرزند سوم و بیشتر را مورد توجه قرار داده است، اما آمارها نشان میدهد بخشی از خانوادهها هنوز برای فرزند اول یا دوم اقدام نکردهاند.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: بنابراین باید سیاستهای حمایتی به گونهای طراحی شود که همه خانوادههایی را که برای فرزندآوری تصمیم میگیرند، دربرگیرد و حمایتها صرفاً محدود به خانوادههای دارای فرزند سوم و بیشتر نباشد.
وی «کارت امید مادر» را یکی از مسیرهای جدید حمایتی در این زمینه عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف حمایت از مادران و خانوادههایی که برای فرزندآوری اقدام میکنند، دنبال میشود.
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