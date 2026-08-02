به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، واهاگن خاچاتوریان رئیس‌جمهور ارمنستان امروز یکشنبه نیکول پاشینیان را مجدداً به سمت نخست‌ وزیر این کشور منصوب کرد.

خاچاتوریان در حکمی که در وب‌سایت ریاست‌جمهوری این کشور منتشر شد، اعلام کرد: بر اساس اصل ۱۴۹، بخش ۱ قانون اساسی، نیکول پاشینیان به عنوان نخست‌ وزیر منصوب می‌شود.

حزب «قرارداد مدنی» به رهبری پاشینیان در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن ارمنستان پیروز شد و بدین ترتیب زمینه برای ادامه فعالیت او در این سمت برای یک دوره دیگر فراهم گردید.

طبق قانون اساسی ارمنستان، پس از تشکیل نخستین جلسه مجلس ملی جدید، دولت استعفا داد و کابینه فعلی تا زمان تشکیل دولت جدید، به صورت موقت (سرپرستی) به کار خود ادامه داد.

پاشینیان پیش‌تر اعلام کرده بود که حزب متبوعش نامزد خود برای پست نخست‌وزیری را به رئیس‌جمهور خاچاتوریان معرفی خواهد کرد؛ انتظار می‌رفت که او خود، ریاست دولت بعدی را برعهده بگیرد.