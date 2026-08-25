حساب بانکی زنان؛ شاخصی برای توانمندسازی اقتصادی

به گزاش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر صبح سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پروژههای استان اردبیل در جمع خبرنگاران، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای خدمت، اظهار کرد: به نمایندگی از هیئت دولت و رئیسجمهور، افتخار حضور در استان ارزشمند اردبیل را دارم. همکاران ما در دولت، همراه با مردم و فعالان بخش خصوصی، پای کار بودهاند.
وی افزود: امروز به مناسبت آغاز هفته دولت، ۶۵۳ پروژه عمرانی و طرح اقتصادی با سرمایهگذاری بالغ بر ۵۹ همت در این استان افتتاح شد که برای حدود ۵ هزار نفر اشتغالزایی داشته است. همچنین عملیات اجرایی ۱۳۱ طرح اقتصادی دیگر با سرمایهگذاری ۱۳۳ همت آغاز شده که امیدواریم با همراهی مردم، گامی در مسیر عزت ایران عزیز برداریم.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود به طرح حمایت از جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: این طرح از سوی ستاد جوانی جمعیت پیشنهاد و مورد تأیید رئیسجمهور قرار گرفت. از ابتدای فروردینماه امسال، تمام مادرانی که فرزند اول، دوم یا بیشتر به دنیا میآورند، تا دو سال ماهانه ۲ میلیون تومان دریافت میکنند.
بهروزآذر با بیان اینکه یکی از شاخصهای توانمندسازی اقتصادی زنان، برخورداری از حساب بانکی است، خاطرنشان کرد: پس از اعلام این طرح، متوجه شدیم بخش عمدهای از زنان فاقد حساب بانکی بودند که این موضوع به بهانهای برای شروع فعالیتهای اقتصادی آنها تبدیل شد.
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