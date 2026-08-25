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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

بازدید معاون رئیس‌جمهور از خانه ایثار و آسایشگاه جانبازان ایلام

بازدید معاون رئیس‌جمهور از خانه ایثار و آسایشگاه جانبازان ایلام

ایلام - معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از خانه ایثار و آسایشگاه جانبازان ایلام بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه سیداحمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در ادامه سفر به استان ایلام از روند اجرای پروژه بازسازی خانه ایثار و آسایشگاه جانبازان بازدید کرد.

این پروژه با کارفرمایی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام و توسط شرکت عمرانی چنیر در زمینی با زیربنای یک هزار و ۳۰۰ مترمربع و محوطه‌ای به مساحت سه هزار و ۹۰۰ مترمربع در حال اجرا است.

عملیات اجرایی فاز اول این طرح از ۱۷ خردادماه سال جاری آغاز شده و با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان و در مدت زمان پنج ماه، بر اساس برنامه زمان‌بندی تا ۱۷ آبان‌ماه به پایان خواهد رسید

همچنین برای اجرای فاز دوم این مجموعه اقامتی و درمانی، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که شامل احداث ۹ سوئیت مجزا همراه با یک سوئیت اقامتی عمومی خواهد بود تا امکانات مناسبی جهت ارائه خدمات رفاهی و آسایشی به جانبازان و جامعه معزز ایثارگری فراهم شود.

کد مطلب 6926962

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