مشاغل خانگی فرهنگی و هنری ظرفیت ایجاد اشتغال پایدار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، وهب مختاران صبح سه شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه مشاغل خانگی فرهنگ و هنر استان همدان اظهار کرد: ایجاد اشتغال در صنایع بزرگ به دلیل نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین، هزینهبر است؛ از اینرو حمایت جدی از مشاغل خانگی و کسبوکارهای خرد و کوچک ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال در سال گذشته، افزود: در سال گذشته اتفاقات مطلوبی در زمینه ایجاد اشتغال در استان رقم خورد و مجموعه فرهنگ و هنر همدان نیز با معرفی توانمندیهای هنرمندان عملکرد قابل توجهی در این عرصه داشت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با قدردانی از حمایتهای استاندار همدان در حوزه اشتغال و مشاغل خانگی، بیان کرد: هرچند در حوزه مشاغل خانگی گامهای موثری برداشته شده اما برندسازی و بستهبندی محصولات همچنان از حلقههای مهم و نیازمند توجه جدی در زنجیره تولید تا عرضه به شمار میرود.
مختاران ادامه داد: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان حمایتهای لازم را از فعالان این حوزه دنبال میکند و تلاش میشود با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه توسعه کسبوکارهای فرهنگی و هنری و حضور مؤثرتر محصولات هنرمندان در بازار فراهم شود.
وی با اشاره به همکاری مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه اشتغال، گفت: این مجموعه در کنار فعالیتهای فرهنگی و هنری حمایت مناسبی از کسبوکارها دارد و تداوم این همکاری میتواند به تقویت مشاغل خانگی و توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر در استان کمک کند.
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