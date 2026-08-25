کیانوش احسانیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان گشتهای نظارتی یگان حفاظت محیط زیست در منابع آبی شهرستان، تخلف صید غیرمجاز در محدوده سد شهدای گمنام شناسایی و با آن برخورد شد.
وی افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در جریان پایش محدوده سد تنگ حمام، متوجه وجود ادوات صیادی غیرمجاز در آب شدند و پس از بررسی، بیش از ۴۰۰ متر تور ماهیگیری انتظاری را که به شکل غیرقانونی در محدوده سد نصب شده بود، از آب خارج و جمعآوری کردند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب با بیان اینکه این تورها متعلق به متخلفان بوده است، گفت: استفاده از چنین ادواتی بدون مجوز، تهدیدی برای جمعیت آبزیان و سلامت اکوسیستمهای آبی محسوب میشود و میتواند موجب گرفتار شدن و تلف شدن آبزیان شود.
احسانیپور ادامه داد: اقدام بهموقع مأموران یگان حفاظت موجب شد این ادوات پیش از ادامه فعالیت صیادان غیرمجاز جمعآوری شود و از وارد شدن آسیب بیشتر به آبزیان و منابع آبی منطقه جلوگیری شود.
وی با تأکید بر تداوم نظارت بر منابع آبی شهرستان سرپلذهاب خاطرنشان کرد: گشتها و پایشهای محیط زیست در مناطق تحت مدیریت و منابع آبی شهرستان به صورت مستمر انجام میشود و با هرگونه تخلف در زمینه صید و شکار و استفاده از ادوات غیرمجاز برخورد خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب تصریح کرد: صید غیرمجاز تنها به کاهش جمعیت آبزیان محدود نمیشود، بلکه ادامه این روند میتواند تعادل طبیعی زیستبومهای آبی را برهم زده و در بلندمدت خسارتهایی به منابع طبیعی و محیط زیست وارد کند.
وی از شهروندان، ماهیگیران و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه صید غیرمجاز، نصب تور یا استفاده از سایر ادوات غیرمجاز صیادی در منابع آبی، موضوع را به یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
احسانیپور افزود: شهروندان میتوانند موارد مربوط به تخلفات و آسیبهای زیستمحیطی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش کنند تا مأموران در سریعترین زمان ممکن موضوع را بررسی کنند.
وی در پایان تأکید کرد: حفاظت از منابع آبی و جمعیت آبزیان نیازمند همکاری دستگاههای مسئول و مشارکت مردم است و یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب نیز با هدف پیشگیری و برخورد با تخلفات زیستمحیطی، پایش منابع آبی و مناطق تحت مدیریت را با جدیت ادامه خواهد داد.
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