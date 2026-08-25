به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر، در نشست خبری که روز سه شنبه سوم شهریور ۱۴۰۵ در سالن کنفرانس وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه فوریتهای پزشکی، بحران و پدافند غیرعامل، گفت: در یک سال گذشته تلاش کردیم با وجود همه حوادث و شرایط موجود، خدمات لازم را به مردم ارائه کنیم و امید را در جامعه حفظ کنیم.
وی با اشاره به وضعیت پایگاههای اورژانس در کشور، افزود: در حال حاضر ۳۵۲۳ پایگاه اورژانس در کشور فعال است که ۵۱۷ پایگاه شهری و ۲۰۰۴پایگاه جادهای هستند. همچنین ۵۳ پایگاه هوایی، دو پایگاه دریایی، ۵۱۳ موتولانس و ۸۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس در مجموعه اورژانس فعال است.
میعادفر ادامه داد: در ایام اربعین، بیش از ۱۱۸ هزار خدمت بیمارستانی به زائران ارائه شد و بیش از ۵۴ هزار خدمت نیز در مراکز جامع سلامت مستقر در مرزهای کشور انجام گرفت.
وی با بیان اینکه خدمات سلامت روان نیز به زائران ارائه شد، گفت: در این ایام نزدیک به ۴۰۰ مورد خدمت در حوزه سلامت روان داشتیم و ۱۲ پرواز برای انتقال بیماران انجام شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: همچنین چهار مأموریت اورژانس هوایی برای انتقال بیماران انجام شد و ۷۷ بیمار از مرزهای ششگانه به استانهای محل سکونت خود برای ادامه درمان منتقل شدند.
وی ادامه داد: حدود ۲۱۹ بیمار عراقی نیز از مرز تحویل گرفته شدند و خدمات درمانی مورد نیاز آنها ارائه شد. همچنین حدود ۳۵ عمل جراحی در این ایام انجام و نزدیک به چهار هزار خدمت دندانپزشکی نیز به زائران ارائه شد.
میعادفر با اشاره به سایر خدمات درمانی گفت: حدود ۱۱ هزار خدمت تزریقات و نزدیک به ۲۰ هزار مورد سرمتراپی در ایام اربعین انجام شد که بخش قابل توجهی از آن به دلیل گرمازدگی زائران بود.
وی با اشاره به اقدامات بهداشتی در مسیر اربعین اظهار کرد: در این ایام بیش از ۵۴ هزار مورد بازدید بهداشتی از موکبها، اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شد و همکاران حوزه بهداشت بر وضعیت بهداشتی موکبها و مواد غذایی نظارت داشتند تا از شیوع و انتقال بیماریهای عفونی جلوگیری شود.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: بیش از ۴۰ هزار کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف نیز در جریان این نظارتها از چرخه مصرف خارج شد.
میعادفر با اشاره به نقش آموزش در کاهش مراجعات درمانی گفت: تنها در رسانه ملی حدود ۷۱۰ دقیقه برنامه و محتوای آموزشی و پوشش خدمات پیش، حین و بعد از مراسم اربعین داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: این آموزشها باعث شد میزان مراجعه زائران به مراکز درمانی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند و این موضوع نشان میدهد مردم آموزش دیدهاند که چگونه سفر خود را مدیریت کنند، در چه ساعاتی در مسیر حرکت کنند و چگونه از بروز مشکلات ناشی از گرما و شرایط سفر پیشگیری کنند.
میعادفر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اورژانس گفت: میتوانند این موارد را در گزارش بهعنوان بهرهبرداری از ساختمان ستاد مرکزی اورژانس، یکی از دانشگاهها، فناوریهای جدید و اقداماتی که در این ایام انجام شده، مطرح کرد. دو پایگاه آموزشی در دانشگاههای ما و ۱۸ خودروی پشتیبانی خریداری شده که در این ایام به بهرهبرداری خواهد رسید و یک پایگاه بانوان نیز در این ایام راهاندازی خواهد شد.
وی افزود: با وجود شرایط جنگ و شرایط سخت مالی که با آن مواجه بودیم، این اقدامات و خریدها انجام شده و در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و پایگاههای اورژانس کشور قرار گرفته است.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: حدود ۲۰۳ دستگاه موتورسیکلت خریداری و در اختیار دانشگاهها قرار گرفته است. در حوزه تجهیزات داخلی نیز ۵۰۰ وسیله حمل بیمار و اسکوب تهیه و در اختیار دانشگاهها قرار گرفته است.
میعادفر گفت: همچنین ۴۶۰ دستگاه کاردیو برای انتقال نوار قلب بیماران خریداری و در اختیار دانشگاهها قرار گرفته و ۳۰۰ دستگاه الایدی، در واقع دستگاه شوک خودکار، نیز خریداری شده است. ۳۱۰ دستگاه ساکشن پزشکی نیز خریداری و در اختیار دانشگاهها قرار گرفته است.
وی افزود: ۵۰ خودرو عملیاتی نیز خریداری شده و یک دستگاه کامیون برای دیسپچ سیار برای نخستین بار در حال آمادهسازی است که روز ۲۶ شهریور، روزارژانس هست رونمایی خواهد شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به راهاندازی پایگاه بانوان اظهار کرد: ۷ پایگاه در همین ایام یکساله راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: دو اورژانس هوایی نیز راهاندازی شد که یکی از آنها در یکی از محرومترین نقاط کشور، قرار دارد. اگر این منطقه را روی نقشه جستوجو کنید، منطقهای بسیار محروم است که دسترسی آن به استانهای برخوردار حدود ۳۰۰ کیلومتر فاصله دارد و در همین یکی دو ماه، چهار تا پنج مأموریت در آن انجام شده است.
میعادفر افزود: ۲۵ بالگرد در مجموعه اورژانس هوایی فعال است.
وی با اشاره به کوچکسازی ساختاری در اورژانس گفت: ۱۰ مرکز ارتباطات در مراکز استانی ما تجمیع شده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: بعد از جنگ نیز تقریباً در همه مراکز پشتیبان دیسپچ ایجاد کردیم تا همکاران بتوانند در منزل، در موارد اضطراری و شرایط بحرانی که ممکن است ایجاد مشکل کند، پاسخگوی خدمات ۱۱۵ باشند.
میعادفر در ادامه با اشاره به عملکرد حوزه سلامت در یک سال گذشته اظهار کرد: باید از همکاران خودم در حوزه پزشکی و سلامت و با توجه به مسئولیت بحران وزارت بهداشت، از تکتک عزیزانی که در حوزه سلامت ایثارگری کردند و در این یک سال سخت حضور پیدا کردند، قدردانی کنم.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: از نیروهایی که در روستاها هستند و بررسی و کنترل میکنند، از مراکز سلامت، مراکز بهداشتی، بیمارستانها و مراکز درمانی و حتی بخش خصوصی که واقعاً در این ایام حماسه آفریدند و تلاش بسیار زیادی کردند، قدردانی میکنم.
وی گفت: در این ایام، ۶۶ هزار مصدوم در بیمارستانهای ما به صورت رایگان خدمات دریافت کردند. این کار ارزشمندی بود و با توجه به شرایط سخت مالی، بیمارستانهای وزارت بهداشت این خدمات را با بهترین شکل و کیفیت و بدون منت ارائه کردند.
میعادفر با اشاره به حضور کادر درمان در شرایط جنگی گفت: در این ایام از همکاران حوزه سلامت که عاشقانه حضور پیدا کردند، تشکر میکنم؛ از پرستارهایی که در شرایط بمباران برای نجات نوزادان و بیماران تلاش کردند.
وی ادامه داد: در مواردی که بیمارستانها مورد حمله قرار گرفته بودند، بیماران باید به سرعت جابهجا میشدند و همکاران ما بدون اینکه اجازه دهند مرگومیری اتفاق بیفتد، بیماران را از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر منتقل کردند.
رئیس سازمان اورژانس کشور افزود: در بیمارستان اکبرآبادی، بیمارستان فارابی تهران، بیمارستان کوثر سنندج، بیمارستان خاتم، برخی بیمارستانهای سوختگی تهران و همچنین بیمارستان گاندی که آسیب دید، همکاران ما حضور پیدا کردند و بیماران را در کوتاهترین زمان ممکن منتقل کردند.
میعادفر گفت: همکاران ما در جریان بمبارانها حضور پیدا کردند، خودشان شهید و مصدوم شدند، اما دست از خدمترسانی نکشیدند.
وی ادامه داد: ما فقط در جنگ ۱۲ روزه حدود ۲۸ شهید و ۱۱۸ مصدوم داشتیم که از این شهدا، سه شهید از مجموعه اورژانس بودند و ۷۸ نفر نیز از نیروهای اورژانس مصدوم شدند.
رئیس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد: پایگاههای ما و مراکز ما مورد حمله قرار گرفتند، اما این اتفاقات باعث نشد تعللی در خدمترسانی به مردم عزیز ایجاد شود. ساختمانها را ترک کردیم، اما فضای کار و خدمت را ترک نکردیم و در گوشههای خیابان و برخی مکانهای دیگر حضور پیدا کردیم و به مردم خدمترسانی ادامه دادیم.
وی افزود: به این همکاران افتخار میکنم و به روح شهدای این عرصه درود میفرستم. به همکارانی که جانباز و آسیبدیده شدند و همچنان در میدان حضور پیدا کردند و حماسه آفریدند نیز افتخار میکنم.
در ادامه پرسش و پاسخ خبرنگاران، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، درباره اقدامات این سازمان برای جبران آسیبهای واردشده به پایگاهها و مراکز اورژانس اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، حوادث دیماه، جنگ ۴۰ روزه و جنگ ۱۷ روزه، حدود ۲۸۴ دستگاه آمبولانس اورژانس آسیب دید که از این تعداد، حدود ۵۰ دستگاه بهطور کامل از بین رفت. سایر آمبولانسهای آسیبدیده نیز بازسازی و مجدداً وارد چرخه عملیات شدند.
وی افزود: همچنین ۲۵۹ دستگاه آمبولانس جدید وارد ناوگان اورژانس کشور شده و تفاهمنامههای لازم با استانداریها برای خرید مشارکتی آمبولانس نیز منعقد شده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه شاسی آمبولانس نیز وارد کشور شده است، اما از آنجا که هنوز فرآیند تبدیل آنها به آمبولانس تکمیل نشده، این تعداد را در آمار آمبولانسهای واردشده به ناوگان محاسبه نکردهایم. جزئیات این موضوع در روز اورژانس، ۲۶ شهریور، اعلام خواهد شد.
میعادفر با اشاره به اقدامات انجامشده طی یک سال گذشته گفت: از شهریور سال گذشته تاکنون، تعداد قابل توجهی آمبولانس جدید وارد ناوگان شده و آمبولانسهایی که در جریان حوادث آسیب دیده بودند نیز بازسازی و دوباره به چرخه خدمت بازگشتهاند.
وی همچنین از آسیب جدی به تجهیزات امدادی خبر داد و گفت: متأسفانه یک فروند بالگرد اجارهای که در اختیار سازمان اورژانس بود، بهطور کامل از بین رفت که جایگزینی آن در دستور کار قرار دارد. یک دستگاه آمبولانس دریایی نیز بهطور کامل از بین رفته که در حال جایگزینی آن هستیم.
رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان تأکید کرد: تلاش میکنیم خدمات اورژانس پیشبیمارستانی را بهطور کامل در جزیره هرمز و سایر جزایر کشور ارائه کنیم.
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