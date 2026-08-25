کشف ۸۰ تن غذای ناسالم طی سال گذشته در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شایسته سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به نقش نیروهای بهداشتی در صیانت از سلامت جامعه، اظهار کرد: تلاش‌های مجموعه بهداشت، نتیجه زحمات حدود دو هزار و ۵۰۰ نیروی بهداشتی در سطح استان است که در کنار سایر نیروهای دانشگاه، مسئولیت مهم حفظ و تأمین سلامت مردم را برعهده دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در ایام نوروز و جنگ تحمیلی رمضان، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در زمینه عملکرد بهداشت حرفه‌ای موفق به کسب رتبه نخست کشوری شد و خانه بهداشت کارگری معدن طلای شادان نیز در ارزیابی‌های کشوری، رتبه برتر تشکیلات بهداشت حرفه‌ای را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در زمینه بازرسی از اماکن عمومی در ایام نوروز و جنگ تحمیلی رمضان نیز رتبه پنجم کشور را کسب کردیم که این موفقیت حاصل تلاش مستمر همکاران بهداشت در مناسبت‌های مختلف از جمله محرم، اربعین، نوروز و ماه رمضان است.

شایسته با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت مواد غذایی گفت: سال گذشته در مجموع ۹۸ هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح استان انجام شد و در جریان این بازرسی‌ها، ۸۰ تن مواد غذایی غیرقابل مصرف کشف و از چرخه مصرف خارج شد.

وی تصریح کرد: جلوگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم، علاوه بر پیشگیری از بیماری‌ها و حفظ سلامت عمومی، از منظر پدافند غیرعامل و مقابله با تهدیدات زیستی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

رتبه نخست خراسان جنوبی در قرارگاه جوانی جمعیت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: خراسان جنوبی در ارزیابی دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت موفق به کسب رتبه نخست کشور شد که این موفقیت حاصل همکاری و همراهی ریاست دانشگاه، معاونان، مدیران و تمامی کارکنان مجموعه بهداشت و درمان استان است.

شایسته افزود: در حوزه سند ملی سالمندان نیز دانشگاه علوم پزشکی بیرجند رتبه نخست دستگاه‌های اجرایی را کسب کرده و در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۶ فعالیت اثربخش در این حوزه انجام شده است.

وی با اشاره به شاخص باروری استان گفت: خراسان جنوبی در شاخص باروری، رتبه دوم کشور را دارد و تلاش ما این است که با اجرای برنامه‌های مختلف، ضمن جلوگیری از کاهش این شاخص، زمینه افزایش نرخ باروری را فراهم کنیم.

ارائه بسته‌های سلامت از تولد تا سالمندی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: خدمات سلامت در استان از دوران پیش از تولد آغاز می‌شود و برای نوزادان، کودکان، نوجوانان، جوانان، مادران، میانسالان و سالمندان بسته‌های خدمتی مختلفی تعریف شده است.

شایسته با اشاره به اجرای برنامه‌های خودمراقبتی اجتماعی گفت: در این حوزه پوشش برنامه در خراسان جنوبی به ۴۲ درصد رسیده، در حالی که میانگین کشوری ۳۰ درصد است.

وی همچنین به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: شهرستان قائن به همراه چهار شهر دیگر کشور به عنوان پایلوت اجرای برنامه پزشکی خانواده انتخاب شده و این طرح با هدف تحقق عدالت در سلامت در این شهرستان در حال اجراست و نتایج مطلوبی نیز به همراه داشته است.

شایسته ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان نیز ۱۸ کارشناس سلامت روان به صورت پیمانی برای ارائه خدمات مشاوره و حمایت‌های روانی به کار گرفته شدند.

وی همچنین از ارائه یک‌هزار و ۳۶۵ مورد مشاوره تغذیه در دوران جنگ تحمیلی رمضان خبر داد و گفت: این خدمات برای گروه‌های مختلف سنی از مادران باردار تا بیماران مبتلا به فشار خون ارائه شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اقدامات حوزه سلامت دهان و دندان گفت: در سال گذشته حدود ۸۰ هزار خدمت درمانی و ۲۴۰ هزار خدمت پیشگیرانه دندانپزشکی در مراکز تحت پوشش دانشگاه ارائه شده است.