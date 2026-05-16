فعالیت ۲۵۰۰ نیروی بهداشت در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شایسته بعداز ظهر شنبه در نشست هفته سلامت، جمعیت و اهدای عضو اظهار کرد: در حال حاضر دو هزار و ۵۰۰ نیروی بهداشت در سطح خراسان جنوبی فعالیت می‌کنند و توسعه سلامت کامل در دستور کار حوزه بهداشت قرار دارد.

وی با اشاره به وضعیت نرخ باروری در کشور افزود: نرخ باروری در کشور ۱.۵ و در خراسان جنوبی ۲.۲ است که نشان‌دهنده وضعیت بهتر استان نسبت به میانگین کشوری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، ۱۲ کمیته تخصصی بهداشت تشکیل شده که تاکنون ۹۸ مصوبه داشته‌اند.

شایسته بیان کرد: همچنین ۱۲ کارگروه مقابله با سقط عمدی جنین در سطح استان فعال شده و اقدامات مختلفی در راستای فرهنگ‌سازی و حمایت از مادران باردار انجام می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی پیش از ازدواج گفت: کلاس‌های ۱۶ ساعته هنگام ازدواج در سطح استان برگزار می‌شود و طی یک سال گذشته ۹۹ هزار مورد مشاوره فرزندآوری ارائه شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: در این مدت ۱۴۷ هزار مورد مراقبت بارداری در استان انجام شده و بیش از هزار دوز واکسن نیز برای مهمانان تزریق شده است.

شایسته درباره اقدامات انجام شده برای جلوگیری از سقط جنین اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۲۹۰ مورد مشاوره انصراف از سقط انجام شده که تاکنون ۱۵۳ نفر منجر به انصراف از سقط شده و سایر موارد همچنان در دوران بارداری قرار دارند.

وی از ارائه چهار هزار و ۵۰۰ خدمت درمان دندانپزشکی در استان خبر داد و گفت: همچنین ۵۸۵ بیمار در مرکز سراج پذیرش و درمان شده‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی در اجرای برنامه فرهنگ سلامت موفق به کسب رتبه برتر شده است.