در اختتامیه دومین المپیاد هنر چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آئین اختتامیه دومین المپیاد هنر عصر دوشنبه ۲ شهریور با حضور مهدی شفیعی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینی‌پور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ، احمد حسین فتایی مشاور اجرایی معاون هنری، محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر المپیاد، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، آیدین مهدی‌زاده، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، هنرمندان، استادان، مدیران آموزشگاه‌ها و هنرستان‌ها و جمعی از هنرجویان در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

این مراسم با اجرای عباس سجادی با پخش تلاوتی از آیات قرآن و سرود جمهوری اسلامی آغاز شد و در ادامه فیلمی از سخنان رهبر شهید انقلاب، همچنین از آموزش هفته هنر و المپیاد پخش شد.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین اختتامیه دومین المپیاد ملی هنر با اشاره به سه ضلع تشکیل دهنده هنر گفت: ضلع اول آموزش است. آموزش هنر که منتهی می‌شود به ضلع دوم یعنی تولید و آفرینش و نهایتاً ضلع سومی که به نوعی بهبود دهنده و ارتقا دهنده است، نقد و پژوهش است.

معاون هنری وزیر ارشاد سپس با اشاره به وضعیت آموزش هنر در گذشته گفت: زمانی نه چندان دور آموزش هنر، نه از جانب دولت، نه از جانب نهادهای آموزشی و نه حتی از جانب اکثریت جامعه چندان رسمیتی نداشت؛ امروز اما خوشبختانه هنر ما و آموزش هنر ما جایگاه خودش را پیدا کرده است به طوری که در حال حاضر ۷۰ هنرستان هنرهای زیبا در سراسر کشور وجود دارد. اکثر استان‌های ما هنرستان‌های پسرانه و دخترانه دارند و رشته‌های متنوع هنری در آنها تدریس می‌شود.

شفیعی با اشاره به رشد کمی و کیفی آموزشگاه های هنری به ویژه در حوزه بانوان گفت: مدیران آموزشگاه‌ها در تقریبا تمامی استان ها، عمدتاً بانوان هستند؛ یعنی چند برابر آقایان. این حضور بانوان در عرصه های مدیریت آموزش هنر جای خوشحالی و تبریک دارد.

در ادامه نیکنام حسینی‌پور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد، پیام سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دومین المپیاد هنر را قرائت و در ادامه گروه هنرستان موسیقی پسران تهران به اجرای موسیقی ایرانی پرداختند.

محمدحسین اسماعیلی مدیرکل دفتر آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر المپیاد هنر با اشاره به جایگاه المپیادها در شناسایی استعدادها گفت: المپیادها جایگاهی برای استعدادها و شایستگان و نخبگان است و المپیاد هنر در دوره دوم فعالیت مفتخر است که محلی برای بروز و ظهور استعدادهای ناب هنری و دیده شدن‌شان برای رقم زدن آینده درخشان فرهنگ و هنر ایران عزیز باشد.

به گفته دبیر المپیاد هنر، پس از پایان دوره نخست، برگزاری و استمرار این رویداد به یک مطالبه جدی تبدیل شد و با وجود مسائل، مشکلات و محدودیت‌های موجود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی حوزه فرهنگ و هنر تصمیم گرفت المپیاد هنر به عنوان جریانی فرهنگساز و آموزش‌محور در سپهر فرهنگ و هنر ایران تداوم یابد.

مدیرکل دفتر آموزش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در نخستین دوره این المپیاد، تنها هنرستان‌های هنرهای زیبا وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزشگاه‌های آزاد هنری دارای مجوز از این وزارتخانه امکان شرکت در رویداد را داشتند. اما در دوره دوم، دامنه مشارکت گسترش یافت و هنرستان‌های هنری آموزش و پرورش و آموزشگاه‌های سینمایی و مهارتی نیز امکان حضور در المپیاد را پیدا کردند. بر اساس چشم‌انداز ترسیم‌شده برای این رویداد، در بلندمدت قرار است المپیاد هنر به صورت فراگیر و در نهایت در سطح بین‌المللی برگزار شود.

اسماعیلی ضمن ارائه گزارشی آماری از روند برگزاری المپیاد به برگزاری مراسم اختتامیه دومین المپیاد هنر در «هفته آموزش هنر» اشاره کرد و گفت: امسال خرسندیم که مراسم اختتامیه دومین المپیاد هنر با حضور مراکز آموزشی، هنرمندان، اساتید و پیشکسوتان عرصه آموزش هنر در هفته آموزش هنر برگزار می‌شود. این رویداد قرار است از این پس بستری برای توجه و تمرکز بر اهمیت و جایگاه والای آموزش‌های هنری باشد. پایان این المپیاد هم در واقع آغازی برای طی کردن راهی روشن و رقم زدن آینده‌ای درخشان برای هنر و هنرمندان این سرزمین از طریق حمایت از این استعدادهای هنری است.

رامتین شهبازی، نماینده هیئت داوران دومین المپیاد هنر، در ادامه با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد گفت: نوجوانان در هنرستان‌ها و آموزشگاه‌های هنری از ۲ جنبه مهم یادگیری اصول و مبانی تکنیکی در شاخه‌های مختلف هنری و شناخت درونی و عمیق‌تر نسبت به هنر و ظرفیت‌های آن به شناخت هنر می‌رسند. این دوره سنی، زمان مناسبی برای شکل‌گیری این شناخت است و هنرجویان می‌آموزند که هنر در سال‌های آینده می‌تواند در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار باشد.

این منتقد و مدرس سینما با اشاره به اهمیت آموزش هنر در دوره هنرستان اظهار کرد: اگرچه دانشگاه نیز نقش مهمی در تکمیل آموزش هنری دارد، اما به اعتقاد من، مرحله هنرستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه هنرجویان در این دوره نخستین گام‌های جدی خود را در مسیر حرفه‌ای هنر برمی‌دارند و دانشگاه در ادامه، این آموزش‌ها را تکمیل می‌کند.

وی به تجربه یکی از برگزیدگان نخستین دوره نیز اشاره کرد که پس از کسب جایزه، به جمع دانشجویان رشته سینما در دانشگاه سوره پیوست و گفت که این اتفاق نشان می‌دهد می‌توان میان المپیاد هنر و مسیر دانشگاهی و حرفه‌ای هنرجویان پیوند مؤثری ایجاد کرد.

در پایان، جوایز دومین المپیاد هنر به منتخبان اهدا شد و پس از آن حاضران از نمایشگاه دومین المپیاد هنر بازدید کردند.