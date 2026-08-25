آیت الله اعرافی: ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهان را متحیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر سه شنبه در دیدار با مسئول و جمعی از اعضای شورای سیاستگذاری هیئت خادمالرضا(ع) قم با قدردانی از فعالیت مجموعههای فرهنگی و مردمی اظهار کرد: همه فعالان فرهنگی و مردمی که در عرصه فرهنگ حضور مؤثر دارند، شایسته تقدیر هستند و مجموعههایی که با تکیه بر مردم و انگیزههای دینی فعالیت میکنند، از ظرفیتهای ارزشمند جامعه به شمار میروند.
مدیر حوزههای علمیه کشور افزود: هیئت خادمالرضا(ع) یکی از نمونههای درخشان مجموعههای فرهنگی، مردمی و حسینی است که پس از سه دهه فعالیت، به یک مجموعه ریشهدار و اثرگذار تبدیل شده و شایسته است همه افراد و مجموعهها در حد توان و وسع خود با چنین ظرفیتهایی همراهی کنند.
وی ادامه داد: فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی برخاسته از مردم، زمانی که با اخلاص و انگیزه دینی همراه شود، آثار و برکاتی به دنبال دارد که صرفاً با امکانات مادی و سازوکارهای رسمی قابل ایجاد نیست و عمق این حرکتها نیز از همین پیوند با مردم و باورهای دینی ناشی میشود.
آیت الله اعرافی با اشاره به تجربههای اخیر کشور بیان کرد: در جریان جنگ رمضان و حوادث پس از آن و همچنین شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان و جمعی از هموطنان، بار دیگر روشن شد که مردم همچنان پای کار نظام اسلامی ایستادهاند و در بزنگاههای حساس، حضور و همراهی خود را نشان میدهند.
وی گفت: برکات فعالیتهای جهادی و مردمی امروز در میدان و خیابان قابل مشاهده است و ظرفیتهایی که در این عرصه بروز کرد، در حد تصور نبود و اگر یک دولت میخواست با امکانات و برنامهریزی رسمی چنین جریان اجتماعی گستردهای ایجاد کند، دستیابی به چنین سطحی از حضور مردمی بسیار دشوار بود.
مدیر حوزههای علمیه کشور افزود: حتی اگر دستگاهی با صرف هزینههای مادی و امکانات گسترده میتوانست جمعیتی را به میدان بیاورد، عمق، اثرگذاری و برکت باطنی حرکتهای خالصانه مردمی در آن وجود نداشت و همین ویژگی، سرمایه اصلی این جریانها محسوب میشود.
وی با تأکید بر اهمیت استمرار فعالیتهای جهادی و مردمی اظهار کرد: اقدامات خالصانه و جهادی دیده خواهد شد و آثار و برکات خود را به همراه خواهد داشت و لازم است فعالان این عرصه با روحیهای قوی، امیدواری و انگیزه بیشتر، مسیر خدمت در مکتب سیدالشهدا(ع) را ادامه دهند.
آیت الله اعرافی ادامه داد: حفظ و تقویت روحیه امید در میان فعالان فرهنگی و مردمی اهمیت زیادی دارد و حرکت در مسیر فرهنگ عاشورا باید با انگیزه، نشاط و نگاه امیدوارانه به آینده دنبال شود.
وی با اشاره به جایگاه هیئتهای مذهبی در ارتباط با نسل جوان گفت: هیئتهای مذهبی بهویژه مجموعههایی مانند هیئت خادمالرضا(ع) ارتباط مناسبی با جوانان برقرار کردهاند و امروز بخشی از نسل جوان با حضور فعال در این عرصهها، در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت میکنند.
هیئتها با جوانان پیوند عمیقی دارند
مدیر حوزههای علمیه کشور افزود: بخشی از فعالیتهایی که از سوی هیئتهای مذهبی انجام میشود، خلأهایی را پوشش میدهد که ممکن است در ساختارهای رسمی نظام اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد و همین مسئله، اهمیت فعالیت این مجموعهها را دوچندان میکند.
وی بیان کرد: نسل امروز ویژگیها و اقتضائات خاص خود را دارد و هر دستگاه و مجموعهای که قصد انجام فعالیت فرهنگی برای جوانان را دارد، باید شناخت دقیق و ویژهای از این نسل داشته باشد و نمیتوان بدون توجه به شرایط، نیازها، فرصتها و ظرفیتهای جوانان برای آنان برنامهریزی کرد.
آیت الله اعرافی تصریح کرد: باید نقشهای روشن برای شناخت فرصتها و ظرفیتهای نسل جوان در عرصههای مختلف پیش روی مجموعههای فرهنگی قرار گیرد و در این زمینه، شناخت درست از ویژگیهای نسل جدید و استفاده از توانمندیهای آنان میتواند زمینهساز اقدامات مؤثرتر باشد.
وی خاطرنشان کرد: هیئتهای مذهبی از جمله خادم الرضا(ع) در سالهای گذشته تجربه و شناخت مناسبی در ارتباط با جوانان به دست آوردهاند و گامهای خوبی نیز در این مسیر برداشته شده است که باید با تقویت ارتباط میان نسل جوان و مجموعههای مردمی و فرهنگی ادامه پیدا کند.
ایستادگی ملت جهان را متحیر کرد
مدیر حوزههای علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود به آثار تحولات اخیر اشاره کرد و گفت: امروز آثار انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان و کشورهای گوناگون قابل مشاهده است و گسترش نفوذ معنوی و فرهنگی انقلاب اسلامی در جهان را میتوان از برکات این ایستادگیها دانست.
امام جمعه قم افزود: جنگ رمضان در کنار آسیبها و دشواریهایی که برای کشور به همراه داشت، جلوههایی از مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر دنیای استکبار را به نمایش گذاشت و این ویژگی از مهمترین ابعاد تحولات اخیر به شمار میرود.
وی ادامه داد: ایستادگی ملت در برابر دنیای استکبار از جمله ویژگیهایی بود که توجه جهانیان را به خود جلب کرد و بسیاری از ناظران را متحیر ساخت و نشان داد که ظرفیت حضور و مقاومت مردمی همچنان یکی از عناصر مهم و اثرگذار در معادلات اجتماعی و سیاسی کشور است.
مدیر حوزههای علمیه کشور تأکید کرد: استمرار این مسیر نیازمند حفظ روحیه امید، تقویت حرکتهای جهادی و مردمی و توجه جدیتر به ظرفیت هیئتهای مذهبی و مجموعههای فرهنگی است و این جریانها میتوانند در تداوم حرکت فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر مکتب اهلبیت(ع) نقش مؤثری ایفا کنند.
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