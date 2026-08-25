به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی بهاران، اظهار کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی بهاران با هدف ارتقای ضریب ایمنی، تسهیل تردد و حذف یکی از نقاط پرحادثه در محل اتصال ورودی این شهرک به محور شریانی همدان–کرمانشاه به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به پیشینه این طرح افزود: عملیات اجرایی این پروژه پیرو مصوبات دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت در شهریورماه سال ۱۳۸۹ با بهره‌گیری از منابع ملی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در دستور کار قرار گرفت و نقشه‌های مصوب آن نیز در بهمن‌ماه همان سال از سوی مهندسان مشاور تدوین شد و در اختیار شرکت پیمانکار قرار گرفت.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بهار پیرامون مشخصات فنی این سازه ترافیکی تصریح کرد: این طرح شامل ساخت یک دستگاه زیرگذر با دهانه ۱۴ متر و طول ۴۰ متر به همراه دیوارهای حائل و مسیرهای ارتباطی استاندارد است که نقشی کلیدی در ساماندهی ترافیک، کاهش تعارضات عبوری و افزایش ضریب ایمنی رانندگان ایفا می‌کند.

رشیدی با تشریح فرایند تخصیص اعتبارات پروژه خاطرنشان کرد: اعتبار مصوب اولیه این طرح در سال ۱۳۹۶ افزون بر ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد که از این رقم ۳ میلیارد ریال از محل منابع ملی به صورت کامل تخصیص یافت و از سهم ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی اعتبارات استانی نیز تاکنون افزون بر ۹ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال جذب شده است.

وی با تاکید بر اینکه ارزش روز اجرای این طرح زیرساختی افزون بر ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک شهرک صنعتی بهاران و استقرار آن در حاشیه یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های مواصلاتی غرب کشور، بهره‌برداری از این تقاطع گامی موثر در روان‌سازی ترافیک صنعتی و عمومی، صیانت از جان مسافران و رونق فعالیت‌های اقتصادی منطقه خواهد بود.