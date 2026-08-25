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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی بهاران با اعتبار ۳۰۰ میلیاردی

بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی بهاران با اعتبار ۳۰۰ میلیاردی

همدان- رئیس اداره راه و شهرسازی بهار از بهره‌برداری تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی بهاران با هدف حذف یکی از نقاط حادثه‌خیز محور شریانی همدان–کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رشیدی ظهر سه شنبه در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی بهاران، اظهار کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی بهاران با هدف ارتقای ضریب ایمنی، تسهیل تردد و حذف یکی از نقاط پرحادثه در محل اتصال ورودی این شهرک به محور شریانی همدان–کرمانشاه به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به پیشینه این طرح افزود: عملیات اجرایی این پروژه پیرو مصوبات دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت در شهریورماه سال ۱۳۸۹ با بهره‌گیری از منابع ملی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در دستور کار قرار گرفت و نقشه‌های مصوب آن نیز در بهمن‌ماه همان سال از سوی مهندسان مشاور تدوین شد و در اختیار شرکت پیمانکار قرار گرفت.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بهار پیرامون مشخصات فنی این سازه ترافیکی تصریح کرد: این طرح شامل ساخت یک دستگاه زیرگذر با دهانه ۱۴ متر و طول ۴۰ متر به همراه دیوارهای حائل و مسیرهای ارتباطی استاندارد است که نقشی کلیدی در ساماندهی ترافیک، کاهش تعارضات عبوری و افزایش ضریب ایمنی رانندگان ایفا می‌کند.

رشیدی با تشریح فرایند تخصیص اعتبارات پروژه خاطرنشان کرد: اعتبار مصوب اولیه این طرح در سال ۱۳۹۶ افزون بر ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد که از این رقم ۳ میلیارد ریال از محل منابع ملی به صورت کامل تخصیص یافت و از سهم ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی اعتبارات استانی نیز تاکنون افزون بر ۹ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال جذب شده است.

وی با تاکید بر اینکه ارزش روز اجرای این طرح زیرساختی افزون بر ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: با توجه به موقعیت استراتژیک شهرک صنعتی بهاران و استقرار آن در حاشیه یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های مواصلاتی غرب کشور، بهره‌برداری از این تقاطع گامی موثر در روان‌سازی ترافیک صنعتی و عمومی، صیانت از جان مسافران و رونق فعالیت‌های اقتصادی منطقه خواهد بود.

کد مطلب 6927437

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