آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی در روستای «جامیشلو» رزن

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز برنامههای هفته دولت صبح سه شنبه عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی ۹۰ کیلوواتی روستای جامیشلو شهرستان رزن با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان، فرماندار رزن، مدیرعامل پست بانک استان و جمعی از مسئولان شهرستانی آغاز شد.
این نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و با ظرفیت ۹۰ کیلووات احداث میشود و برای اجرای آن ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده که ۷۰ میلیارد ریال آن از محل تسهیلات طرح درآمدزایی پست بانک تامین شده است.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همدان در این مراسم با تقدیر از اقدامات مجموعه مدیریت شهرستان رزن اظهار کرد: پیشگام بودن دهیاریهای رزن در اجرای طرحهای انرژی خورشیدی برای مجموعه مدیریت استان بسیار ارزشمند است.
علی اصغر ناظریپور افزود: اقدامات انجام شده در شهرستان رزن در حوزه سرمایهگذاری دهیاریها و اجرای طرحهای درآمدزایی بسیار مطلوب بوده و مدیریت، اشراف و پیگیریهای صورت گرفته در این زمینه قابل تقدیر است.
فرماندار رزن نیز در این مراسم با اشاره به ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: یکی از سیاستهای مهم دولت در شرایط کنونی کمک به رفع ناترازی انرژی است و دهیاریهای شهرستان رزن با ورود به حوزه انرژی خورشیدی هم در ایجاد درآمد پایدار برای روستاها نقشآفرینی میکنند و هم به رفع ناترازی انرژی کمک خواهند کرد.
فرهاد جهانیان با بیان اینکه شهرستان رزن از مناطق پیشرو در احداث نیروگاههای خورشیدی است، افزود: تقریباً به صورت روزانه شاهد آغاز عملیات اجرایی پروژههای خورشیدی از سوی دهیاریهای شهرستان هستیم و امیدواریم در ۲ ماه آینده ظرفیت قابل توجهی از این نیروگاهها وارد مدار شود.
وی با تاکید بر ضرورت خلاقیت و ابتکار در حوزه اقتصادی بیان کرد: اجرای چنین طرحهایی میتواند به توسعه روستاها، افزایش درآمدهای پایدار و کاهش وابستگیها کمک کند.
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