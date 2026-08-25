به گزارش خبرگزاری مهر، رسول روبخش ظهر سه شنبه در حاشیه آیین افتتاح پروژه آبرسانی به روستای «پیهان»، اظهار کرد: این طرح آبرسانی با اجرای یک‌هزار و ۳۰۰ متر خط انتقال و با صرف اعتباری افزون بر ۳۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

مدیر آبفای ملایر با اشاره به مشارکت نهادهای جهادی در این پروژه افزود: این طرح با همکاری بسیج سازندگی استان همدان و در قالب اقدامات «قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)» اجرا شده است.

روبخش با تاکید بر اینکه رفع تنش آبی در مناطق روستایی اولویت اصلی شرکت آب و فاضلاب است، تصریح کرد: با اجرای این پروژه مشکل تامین آب شرب روستای پیهان به‌صورت پایدار رفع شده و مردم این منطقه از نعمت آب سالم برخوردار شدند.

وی در ادامه از تداوم برنامه‌های آبرسانی در این شهرستان خبر داد و گفت: هم‌اکنون پروژه‌های آبرسانی به پنج روستای دیگر شامل علمدار علیا، علمدار سفلی، ملیان، مصلحان و دره‌چنار در دست اجرا است.

مدیرآبفای ملایر در پایان بیان کرد: امیدواریم با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها در آینده نزدیک شاخص بهره‌مندی مردم این مناطق از آب شرب پایدار و باکیفیت ارتقا یابد.