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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به روستای «پیهان» در ملایر

بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به روستای «پیهان» در ملایر

همدان- مدیر آب و فاضلاب ملایر از بهره‌برداری پروژه آبرسانی به روستای پیهان و تامین آب پایدار برای ۷۰۰ نفر از اهالی این روستا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول روبخش ظهر سه شنبه در حاشیه آیین افتتاح پروژه آبرسانی به روستای «پیهان»، اظهار کرد: این طرح آبرسانی با اجرای یک‌هزار و ۳۰۰ متر خط انتقال و با صرف اعتباری افزون بر ۳۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

مدیر آبفای ملایر با اشاره به مشارکت نهادهای جهادی در این پروژه افزود: این طرح با همکاری بسیج سازندگی استان همدان و در قالب اقدامات «قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)» اجرا شده است.

روبخش با تاکید بر اینکه رفع تنش آبی در مناطق روستایی اولویت اصلی شرکت آب و فاضلاب است، تصریح کرد: با اجرای این پروژه مشکل تامین آب شرب روستای پیهان به‌صورت پایدار رفع شده و مردم این منطقه از نعمت آب سالم برخوردار شدند.

وی در ادامه از تداوم برنامه‌های آبرسانی در این شهرستان خبر داد و گفت: هم‌اکنون پروژه‌های آبرسانی به پنج روستای دیگر شامل علمدار علیا، علمدار سفلی، ملیان، مصلحان و دره‌چنار در دست اجرا است.

مدیرآبفای ملایر در پایان بیان کرد: امیدواریم با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها در آینده نزدیک شاخص بهره‌مندی مردم این مناطق از آب شرب پایدار و باکیفیت ارتقا یابد.

کد مطلب 6927363

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