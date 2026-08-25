به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد ظهر سه شنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از ۳۴۵ واحد مسکن شهری در شهرستان نهاوند با اشاره به شرایط دشوار کشور در ماههای اخیر و تحولات و فشارهای ناشی از جنگ و تحریمهای ظالمانه، اظهار کرد: مردم ایران در این شرایط بار دیگر نشان دادند که پای کشور، سرزمین و هویت ملی خود ایستادهاند و دولت نیز تلاش کرده است دوشادوش مردم و نیروهای مدافع کشور برای خدمترسانی و پیشبرد امور کشور در میدان باشد.
وی افزود: هفته دولت امسال با سالهای گذشته تفاوت دارد و افتتاح پروژهها در چنین شرایطی نشاندهنده ایستادگی و عزم مردم و مسئولان برای عبور از مشکلات و استمرار مسیر توسعه کشور است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ماموریتهای این وزارتخانه در حوزههای مسکن، راه و حملونقل ریلی گفت: تلاش مجموعه وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته بر این بوده است که هیچ پروژهای چه در حوزه مسکن و چه در حوزه راه و ریل به دلیل شرایط موجود از مسیر اجرا و تکمیل خارج نشود.
صادق مالواجرد با قدردانی از پیگیریهای نمایندگان مجلس، استاندار، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی استان همدان، خاطرنشان کرد: همکاری و همافزایی میان مسئولان موجب شده است امروز شاهد افتتاح پروژههای مختلف در حوزه مسکن و راه در استان همدان باشیم.
وی با بیان اینکه تعهد دولت در حوزه مسکن در حقیقت تعهد نظام جمهوری اسلامی به مردم است، گفت: دولت خود را موظف میداند با وجود همه مشکلات و چالشهای موجود به تعهدات خود در قبال مردم پایبند باشد.
۸۵۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن ملی شناخته شدهاند
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تاکنون حدود ۸۵۰ هزار نفر واجد شرایط دریافت مسکن در این طرح شناخته شدهاند که حدود ۳۵۰ هزار نفر از آنها در دهکهای یک تا چهار درآمدی قرار دارند.
وی ادامه داد: در مجموع در سالهای گذشته حدود ۱۰۰ هزار واحد از این پروژهها به مرحله افتتاح و تحویل رسیده که حدود ۸۰ هزار واحد آن در ۲ سال اخیر تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.
صادق مالواجرد تاکید کرد: اگر آورده مردم به عنوان امانت در اختیار دولت قرار گرفته است این آورده نباید بلاتکلیف باقی بماند و باید با وجود همه موانع روند تکمیل و تحویل واحدها با جدیت دنبال شود.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت حفظ شان مردم در پروژههای مسکن گفت: افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی فقط به معنای تکمیل ساختمان نیست بلکه باید زیرساختها و خدمات مورد نیاز مردم نیز فراهم شود.
وی افزود: تامین آب، برق، گاز، آسانسور و سایر الزامات فنی ساختمان و همچنین دسترسی مناسب به سایتهای مسکن باید همزمان با روند ساخت مورد توجه قرار گیرد تا هزینههای بهرهبرداری و نگهداری اضافی به مردم تحمیل نشود.
صادق مالواجرد همچنین بر ضرورت ایجاد خدمات پشتیبان در پروژههای مسکن تاکید کرد و گفت: ساخت مدرسه، پارک، فضای سبز، مسجد و سایر خدمات عمومی باید همزمان با ساخت واحدهای مسکونی دنبال شود تا هنگام تحویل بخش قابل توجهی از امکانات مورد نیاز ساکنان نیز قابل استفاده باشد.
تدوین راهکارهای ویژه برای خانهدار شدن دهکهای پایین
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط اقتصادی دهکهای پایین درآمدی اظهار کرد: حدود ۳۵۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط در دهکهای یک تا چهار قرار دارند و طبیعی است که این گروه در تامین آوردههای مالی با مشکلات بیشتری مواجه باشند.
وی افزود: با توجه به تاکید رئیسجمهور بر توجه ویژه به معیشت اقشار محروم موضوع تامین مسکن این گروه بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و راهکارهای مختلفی برای حل این مسئله در حال پیگیری است.
صادق مالواجرد از جمله این راهکارها را استفاده از ظرفیت منابع صندوقها برای حمایت از دهکهای پایین، تهاتر زمین با پیمانکاران و استفاده از ظرفیت تسهیلات بنیاد مسکن عنوان کرد و گفت: هدف این است که مجموعه این راهکارها در نهایت به ایجاد امکان سکونت برای دهکهای یک تا پنج درآمدی منجر شود.
وی گفت : در ۶ تا هفت ماه آینده روند افتتاح و تحویل واحدهای مسکونی با شتاب بیشتری دنبال شود.
اولویت با پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا است
وزیر راه و شهرسازی همچنین از برنامهریزی برای تسریع در تکمیل پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا خبر داد و گفت: پروژههایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند در اولویت تکمیل و بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
وی افزود: تلاش میشود مشکلات زیرساختی و اجرایی واحدهای با پیشرفت بالا برطرف شود و پروژههایی که به بیش از ۹۰ درصد پیشرفت رسیدهاند نیز در ماههای آینده به بهرهبرداری برسند.
صادق مالواجرد با اشاره به شرایط خاص استان همدان در حوزه تامین زمین گفت: استان همدان به دلیل توپوگرافی، شیب زمین و برخی مشکلات زیرساختی در تامین زمین برای اجرای پروژههای مسکن با چالشهایی مواجه است.
وی ادامه داد: با هدایت و پیگیری استاندار همدان مشکلات زمینهای باقیمانده از سالهای گذشته بهصورت مرحلهای در حال رفع است و انتظار میرود این روند در ماههای آینده به افزایش پیشرفت فیزیکی پروژهها منجر شود.
وزیر راه و شهرسازی در پایان ضمن قدردانی از مردم استان همدان، مدیران دستگاههای اجرایی، کارشناسان، مهندسان، پیمانکاران، کارگران و مشاوران پروژهها گفت: امیدواریم واحدهای مسکونی تحویلشده منشا خیر و برکت برای مردم باشد و با تداوم همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف سایر پروژههای استان نیز هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند.
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