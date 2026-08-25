به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر سه شنبه در آیین بهره‌برداری از عملیات اجرایی بهسازی محور نهاوند ـ سه‌راهی کنگاور، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: هم اکنون در استان همدان حدود ۲۳۴ کیلومتر پروژه راه به صورت چهارخطه در حال اجرا است و ۱۵۲ کیلومتر دیگر نیز در برنامه قرار دارد که بخشی در مرحله مطالعات و بخشی در مراحل مناقصه یا آماده برگزاری مناقصه است.

بازوند با اشاره به محدودیت‌های اعتباری دولت و شرایط اقتصادی موجود گفت: با توجه به محدودیت منابع و شرایط فعلی کشور روند برگزاری مناقصات نیز با محدودیت‌هایی مواجه شده است اما پروژه‌های زیرساختی استان همدان همچنان در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وی درباره پروژه‌های آزادراهی استان همدان نیز اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود موضوع توسعه آزادراه ساوه ـ همدان و تبدیل بخشی از این مسیر از چهارخطه به ۶ خطه در دستور بررسی قرار گرفته و مذاکرات مقدماتی در این زمینه انجام شده است اما هنوز برای تامین سرمایه‌گذار و مدل نهایی سرمایه‌گذاری به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آزادراه دیگری نیز از انتهای محور ساوه ـ همدان تا اسدآباد پیش‌بینی شده که در سال‌های گذشته با سرمایه‌گذار به توافق رسیده بود اما به دلیل مسائل اجتماعی اجرای آن متوقف شد، خوشبختانه در ماه‌های اخیر این مسائل برطرف شده و زمینه برای ادامه روند سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه فراهم شده است.

بازوند ادامه داد: با اجرای این طرح‌های آزادراهی جایگاه استان همدان در شبکه حمل‌ونقل کشور بیش از پیش تقویت شود و این استان به عنوان هاب حمل‌ونقل غرب کشور ایفای نقش کند.

طرح‌های ریلی شرق به غرب کشور در حال اجرا و پیگیری است

وی همچنین به پروژه‌های ریلی استان اشاره کرد و گفت: مسیر ریلی شرق به غرب کشور نیز از ظرفیت‌های مهم استان همدان است و طرح‌های ریلی مرتبط با این کریدور در حال اجرا و پیگیری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به پروژه‌های حوزه شهرستان نهاوند اظهار کرد: عملیات چهارخطه شدن محور بروجرد ـ نهاوند سال گذشته به پایان رسید و در محور نهاوند ـ ملایر نیز حدود ۲۰ کیلومتر از مسیر در حال اجرا است.

وی افزود: در محور نهاوند ـ کرمانشاه نیز حدود ۱۳ کیلومتر از مسیر باقی مانده که نزدیک به هفت کیلومتر آن در محدوده شهرستان نهاوند و حدود ۶ کیلومتر در حوزه استان کرمانشاه و شهرستان کنگاور قرار دارد.

بازوند با اشاره به اهمیت این پروژه در رفع گره‌های ترافیکی منطقه گفت: بخشی از این پروژه که امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهره‌برداری رسید یکی از گره‌های مهم ترافیکی منطقه بود و مردم شهرستان سال‌ها از وضعیت این محور گلایه داشتند. خوشبختانه با تلاش استاندار همدان، نماینده مردم نهاوند و سایر مسئولان، این پروژه به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی همچنین از پیگیری اجرای محور نهاوند ـ نورآباد خبر داد و گفت: این مسیر نیز از پروژه‌های مورد نیاز منطقه است و برای اجرای آن تعیین تکلیف موضوع ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ضروری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره روند اجرای پروژه محور نهاوند ـ سه‌راهی کنگاور نیز اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و تا سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ درصد پیشرفت داشت اما از مهرماه ۱۴۰۳ تاکنون روند اجرای آن شتاب گرفته و پیشرفت پروژه به حدود ۸۵ تا ۸۷ درصد رسیده است.

بازوند با قدردانی از حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی، استاندار همدان و مسئولان شهرستان نهاوند افزود: ۲ دستگاه دوربرگردان نیز در این محور پیش‌بینی شده که با پیگیری‌های انجام‌شده امیدواریم عملیات اجرایی آن‌ها نیز به‌زودی تکمیل شود.