انتشار فراخوان مسابقه طراحی پوستر جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، دبیرخانه جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان با هدف بهرهگیری از ظرفیت هنر تصویرسازی در بازتاب مفاهیم شهروندی و تئاتر خیابانی، از تمامی طراحان و هنرمندان دعوت کرده تا با ارسال آثار خود در این مسابقه شرکت کنند.
موضوع پوسترها، باید در حوزه «شهروندی» و «تئاتر خیابانی» طراحی شود. آثاری که خارج از این ۲ محور ارسال شوند، در فرایند داوری بررسی نمیشوند.
شرکت در مسابقه برای همه هنرمندان، طراحان گرافیک و علاقهمندان آزاد است و محدودیت سنی و جغرافیایی وجود ندارد. همچنین هر شرکتکننده مجاز است حداکثر ۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کند. آثار باید اختصاصی و تولیدشده برای این فراخوان باشند و پیشتر در جشنواره یا رویداد دیگری منتشر یا برگزیده نشده باشند. استفاده از تصاویر، فونتها و عناصر گرافیکی دارای حق مالکیت معنوی متعلق به دیگران مجاز نیست و مسئولیت اصالت اثر بر عهده شرکتکننده است. مشخصات فردی (نام، نامخانوادگی، شماره تماس) باید جداگانه و خارج از فایل پوستر ارسال شود (هیچ نامی نباید روی پوستر درج شده باشد). پوستر های طراحی شده با هوش مصنوعی از روند داوری کنار گذاشته خواهد شد.
همچنین پوسترها، لازم است دارای این مشخصات فنی باشند:
سایز: ۵۰ × ۷۰ سانتیمتر (عمودی)
رزولوشن: حداقل ۳۰۰ DPI
مد رنگی: CMYK (برای چاپ)
فرمت ارسال: JPG یا PDF با کیفیت بالا
حجم فایل: حداکثر ۱۵ مگابایت
زبان: فارسی - لاتین مجاز بهعنوان عنصر تکمیلی
برای ارسال اثر لازم است فایل پوستر (JPG یا PDF) با نامگذاری: شماره_نام_پوستر. مثال: ۱_علیرضا_احمدی.jpg
فایل مشخصات فردی (PDF یا Word) شامل: نام کامل، شماره تماس، آدرس و توضیح کوتاه درباره اثر به نشانی زیر ارسال شود.
lahijanshahrvand۱۳@gmail.com
در عنوان ایمیل هم «مسابقه پوستر - جشنواره شهروند ۱۴۰۵ - نام طراح» درج شود.
مهلت ارسال آثار تا ١۵ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شده است و داوری و اعلام نتایج نیز تا ٢٣ شهریور ۱۴۰۵ انجام میگیرد. نمایشگاه آثار برگزیده نیر همزمان با برگزاری جشنواره در شهریور ۱۴۰۵ و شهر لاهیجان برگزار میشود.
هیئت داوران از میان آثار ارسالی، ۱۰ اثر برتر را برای راهیابی به نمایشگاه انتخاب میکند که از میان ۱۰ اثر منتخب، یک اثر بهعنوان پوستر رسمی و برگزیده پانزدهمین جشنواره معرفی میشود. ۱۰ اثر راهیافته در نمایشگاه ویژه، همزمان با برگزاری جشنواره در معرض دید عموم قرار میگیرد. نتایج داوری نیز از طریق صفحات مجازی جشنواره اعلام میشود.
پوستر برگزیده (سه اثر برگزیده) جایزه نقدی و دیپلم افتخار دریافت خواهدکرد. به ١٠ اثر راهیافته به نمایشگاه نیز لوح تقدیر اهدا میشود.
حقوق معنوی اثر در تمام موارد برای طراح محفوظ است و نام طراح همواره در کنار اثر ذکر خواهد شد. پوستر برگزیده (رتبه اول) بهعنوان پوستر رسمی جشنواره در تمامی اقلام تبلیغاتی(چاپی)، دیجیتال، بنر، بروشور، کاتالوگ و رسانههای جمعی مورد استفاده قرار میگیرد. ۹ اثر دیگر راهیافته به نمایشگاه، برای نمایشگاه و انتشارات داخلی جشنواره (کاتالوگ و آلبوم آثار) و تبلیغات محیطی مجاز به استفاده است. آثار شرکتکنندهای که به نمایشگاه راه نیابند، بدون اجازه کتبی طراح، قابل استفاده نیستند. با ارسال اثر، طراح تأیید میکند که اثر، برای این مسابقه طراحی شده و در رویداد دیگری منتشر نشده است. دبیرخانه جشنواره حق تغییر در آثار ارسالی با همفکری طراح پوستر را دارد.
نظر شما