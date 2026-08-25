به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه بین‌المللی عکاسی تئاتر THEATRE EXPOSED از سال ۲۰۱۸ با حمایت انجمن بین‌المللی تئاتر برای کودکان و نوجوانان و با دبیری ایرینا اورینا برگزار می‌شود. موضوع اصلی این رقابت «تئاتر به‌مثابه هنر» است و نتایج آن هر سال هم‌زمان با روز جهانی عکاسی اعلام می‌شود. این مسابقه در چهار بخش عکاسی هنری، عکاسی پرتره، حرکت در هنر و بخش آزاد و مستقل با رویکرد تجربی برگزار می‌شود.

در ۹ دوره برگزاری، عکاسانی از حدود ۶۰ کشور جهان در این رقابت حضور داشته‌اند که ایران نیز از جمله کشورهای حاضر در این رویداد بین‌المللی بوده است.

برای انتخاب برگزیدگان، هر سال هیئتی بین‌المللی متشکل از چهره‌های حرفه‌ای و باسابقه حوزه هنر، از جمله عکاسان، کارگردانان، هنرمندان، مدیران تئاتر و بازیگران از کشورهای مختلف تشکیل می‌شود. هیئت داوران دوره ۲۰۲۶ به ریاست یوری مچیتوف، عکاس گرجستانی، تشکیل شد و یلنا ویلت از استونی، ایزیا شلوسبرگ از آمریکا، سرگئی ژدانوویچ از بلاروس، ماکینده آدنی‌ران از نیجریه، یووان ویداکوویچ از بوسنی و هرزگوین، سوک‌هونگ کیم از کره جنوبی، آکی توناکا از ژاپن، دانیل سزار آنتونیو هواروک هوآمان از پرو/کلمبیا، وحید امان‌پور از ایران/فرانسه و بوروت بوچینل از اسلوونی از دیگر اعضای آن بودند.

در بخش عکاسی هنری، محمد بهارفر جایزه ویژه هیئت داوران و مایا امیر جایزه ویژه برگزارکنندگان مسابقه را به دست آوردند. همچنین، شیوا سراج و کیارش مسیبی رتبه اول، علی‌اصغر اظهاری خوشکار و شاهین مقدم رتبه دوم و کیومرث خوش‌صفت و سید الهه قاسمی رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش حرکت در هنر (MOVEMENT IN ART)، علی‌اصغر اظهاری خوشکار جایزه ویژه هیئت داوران و محسن سعادت نصری جایزه ویژه برگزارکنندگان را دریافت کردند. کیومرث خوش‌صفت رتبه اول و شیوا سراج و کیارش مسیبی رتبه سوم این بخش را به دست آوردند.

در بخش پرتره، کیارش مسیبی، علی‌اصغر اظهاری خوشکار و سید الهه قاسمی مشترکاً رتبه اول را کسب کردند. شیوا سراج، کیومرث خوش‌صفت و شاهین مقدم رتبه دوم و محمد بهارفر رتبه سوم این بخش شدند.

در بخش آزاد نیز علی‌اصغر اظهاری خوشکار جایزه انتخاب مخاطبان را دریافت کرد. سید الهه قاسمی و کیارش مسیبی رتبه اول و کیومرث خوش‌صفت و شاهین مقدم رتبه سوم را به دست آوردند.