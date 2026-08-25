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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

۳۸۰۰ متر خط انتقال آب در امین‌آباد خوسف به بهره‌برداری رسید

۳۸۰۰ متر خط انتقال آب در امین‌آباد خوسف به بهره‌برداری رسید

بیرجند- همزمان با دومین روز از هفته دولت، پروژه انتقال آب با لوله در روستای امین‌آباد این شهرستان با اجرای ۳۸۰۰ متر خط انتقال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی بعد از ظهر سه‌شنبه، همزمان با دومین روز از هفته دولت، پروژه انتقال آب با لوله در روستای امین‌آباد این شهرستان با اجرای سه هزار و ۸۰۰ متر خط انتقال به بهره‌برداری رسید.

سیدمهدی خبیری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف در این مراسم اظهار کرد: پروژه انتقال آب با لوله روستای امین‌آباد با اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح، سه هزار و ۸۰۰ متر خط انتقال آب با لوله احداث شده که هدف از آن بهبود انتقال آب، کاهش هدررفت منابع آبی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف بیان کرد: اجرای این پروژه زمینه تثبیت اشتغال ۱۰ نفر را فراهم کرده و گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی و حمایت از تولید و اشتغال پایدار در روستای امین‌آباد به شمار می‌رود.

کد مطلب 6927455

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