به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی بعد از ظهر سه‌شنبه، همزمان با دومین روز از هفته دولت، پروژه انتقال آب با لوله در روستای امین‌آباد این شهرستان با اجرای سه هزار و ۸۰۰ متر خط انتقال به بهره‌برداری رسید.

سیدمهدی خبیری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف در این مراسم اظهار کرد: پروژه انتقال آب با لوله روستای امین‌آباد با اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح، سه هزار و ۸۰۰ متر خط انتقال آب با لوله احداث شده که هدف از آن بهبود انتقال آب، کاهش هدررفت منابع آبی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف بیان کرد: اجرای این پروژه زمینه تثبیت اشتغال ۱۰ نفر را فراهم کرده و گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی و حمایت از تولید و اشتغال پایدار در روستای امین‌آباد به شمار می‌رود.