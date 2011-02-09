شش پروژه عمرانی در شهرستان بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر توزیع نیروی برق شهرخوسف پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از پروژه برق رسانی روستای جمشید آباد بخش خوسف، اظهار داشت: برق این روستا با اعتباری بالغ بر 270 میلیون ریال و با حجم فیزیکی 770 متر شبکه فشار متوسط و334 متر شبکه فشار ضعیف و نصب یک دستگاه ترانسفور 25 کیلو وات تامین شده است.

مهدی رستگار عنوان کرد: برق روستای هنگران با اعتباری بالغ بر 973 میلیون ریال و با حجم فیزیکی 10 هزار و 780 متر شبکه فشار متوسط و 800 متر شبکه فشار ضعیف و نصب یک دستگاه ترانسفور 25 کیلو وات تامین شده است.

وی از بهره برداری از 31 پروژه برای تامین برق متقاضیان نقاط مختلف خوسف، اصلاح شبکه و نصب کنتور از ابتدای سال جاری در این شهر خبر داد و گفت: جهت اجرای این تعداد پروژه اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیر توزیع نیروی برق شهر خوسف تصریح کرد: پروژه‌های شاخص در دست اقدام در بخش خوسف که پیشرفت فیزیکی آنها بالای 80 درصد است به زودی به بهره ‌برداری می ‌رسد .

رستگار در پایان احداث شبکه فشار متوسط برای تامین برق پایدار چاه‌ های دشت سیب چاه به طول 81 کیلومتر و اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال، پروژه تامین برق سایت 50 هکتاری مسکن مهر خوسف با حجم فیزیکی دو هزار و 400 متر شبکه فشار متوسط و یک ‌هزار و 810 متر شبکه فشار ضعیف و نصب 9 دستگاه ترانسفور انباری و اعتباری بالغ سه میلیارد ریال را از جمله پروژه شاخص در دست اجرا در این اداره ذکر کرد.

ساختمان بانک تجارت بخش خوسف افتتاح شد

همچنین امروز ساختمان بانک تجارت بخش خوسف با حضور فرماندار بیرجند به بهره برداری رسید.

رئیس بانک تجارت شعبه خوسف بیرجند در این مراسم زمان آغاز عملیات اجرایی این پروژه را از نیمه دوم سال گذشته عنوان کرد و گفت: این ساختمان با اعتباری بالغ بر 250 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

مهدی خدادادی زیر بنای این پروژه را 400 متر اعلام کرد و افزود: این بانک هم اکنون با شش نفر نیروی انسانی در حال ارائه خدمات به مردم است.

رئیس بانک تجارت شعبه خوسف بیرجند در خصوص تسهیلات ارائه شده از طریق این شعبه از سال 87 تاکنون، اظهار داشت: طی این مدت بالغ بر 70 میلیارد ریال به وام مسکن مهر خوسف، 15 میلیارد ریال برای وام مسکن روستایی، پنج میلیارد ریال به عنوان تسهیلات به مددجویان کمیته امداد و پنج میلیارد ریال وام ازدواج ارائه شده است.

راه روستای تجگ بخش خوسف به بهره برداری رسید

طی مراسمی با حضور فرماندار راه روستایی تجگ به بهره برداری رسید.

مدیر راه و ترابری شهرستان بیرجند در این مراسم طول این را چهار کیلومتر اعلام کرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

محمد دستجردی با اشاره به مشخصات این پروژه تصریح کرد: 11 دستگاه ابنیه فنی، ششهزار و 500 متر خاکبرداری و 15 متر خاکریزی از جملهمشخصات این پروژه است.

مدیر راه و ترابری شهرستان بیرجند در پایان یادآور شد: با اجرای این پروژه 34 خانوار از مزایا این پروژه بهره مند شدند.

افتتاح پروژه های شبکه انتقال آب و کشاورزی خوسف

همچنین سه پروژه آبرسانی و کشاورزی بخش خوسف شهرستان بیرجند با حضور فرماندار به بهره برداری رسید.

لوله گذاری انتقال آب با 30 میلیون تومان هزینه، احداث استخر ذخیره آب با 30 میلیون تومان و تسطیح و یکپارچه سازی اراضی با 110 میلیون تومان در بخش خوسف شهرستان بیرجند به بهره برداری رسید.