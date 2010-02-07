بهره برداری از 35 پروژه کشاورزی در شهرستان بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند عصر یکشنبه در مراسم افتتاح پروژه تجمیع و یکپارچه سازی اراضی بخش خوسف بیرجند، گفت: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ برسه میلیارد و 381 میلیون 56 هزار ریال در بخش خوسف بیرجند اجرا و به بهره برداری رسیده است.

محمد ابراهیم احمدی با بیان اینکه پروژه تجمیع و یکپارچه سازی اراضی خوسف 50 هکتار است، افزود: سه هزار و 100 متر انتقال کانال آب، سه هزار و 250 متر راه دسترسی، 24 حوضچه تقسیم آب و 14 آب روی لوله ای از جمله ویژگی های این پروژه است.

وی هزینه کل اجرای این پروژه را 115 میلیون تومان عنوان کرد و بیان داشت: از این مبلغ 10میلیون تومان از طریق خودیاری مردم و 105 میلیون تومان از طریق اعتبارات تملک دارایی تامین شده است.

احمدی با بیان اینکه طرح تجهیز شامل سه هزار و 10 متر کانال انتقال آب است، بیان کرد: بالغ بر 62 خانوار تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

وی احداث هشت باب استخر ذخیره آب به حجم یک هزار و 560 متر مکعب، هفت مورد کانال انتقال آب با چهار هزار و 900 متر، احیاء و مرمت 10 رشته قنات به طول یک هزار و 585 متر، هفت مورد آبشخور دام با 300 متر مکعب و یک مورد یکپارچه سازی اراضی را از جمله پروژه های کشاورزی شهرستان بیرجند برشمرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند در پایان از افتتاح 175 پروژه جهاد کشاورزی و زیربنایی خراسان جنوبی در دهه فجر داد و گفت: با اجرای این تعداد 662 خانوار بهره مند و برای 816 نفر ایجاد اشتغال و تثبیت شغل ایجاد شده است.