پاسخگویی تأمین اجتماعی به مطالبات مردم تنگستان ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر، مسائل و مطالبات شهرستان در حوزه خدمات بیمه‌ای، درمانی و تأمین اجتماعی را بررسی کرد.

وی با اشاره به اهمیت خدمات تأمین اجتماعی در زندگی اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: تسهیل فرآیند ارائه خدمات، رسیدگی به درخواست‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و رفع موانع موجود، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار تنگستان همچنین بر ضرورت تقویت تعامل میان مجموعه تأمین اجتماعی و مدیریت شهرستان برای پاسخگویی مناسب‌تر به نیازهای مردم و پیگیری مطالبات تنگستان در سطح استان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر نیز گزارشی از وضعیت خدمات و برنامه‌های این سازمان در شهرستان ارائه کرد و مسائل مطرح‌شده برای بررسی و پیگیری در دستور کار قرار گرفت.