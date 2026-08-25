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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

پاسخگویی تأمین اجتماعی به مطالبات مردم تنگستان ارتقا یابد

پاسخگویی تأمین اجتماعی به مطالبات مردم تنگستان ارتقا یابد

بوشهر- فرماندار تنگستان خواستار پاسخگویی مناسب‌تر به نیازهای مردم و پیگیری مطالبات تنگستان در حوزه تأمین اجتماعی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر، مسائل و مطالبات شهرستان در حوزه خدمات بیمه‌ای، درمانی و تأمین اجتماعی را بررسی کرد.

وی با اشاره به اهمیت خدمات تأمین اجتماعی در زندگی اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: تسهیل فرآیند ارائه خدمات، رسیدگی به درخواست‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و رفع موانع موجود، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

فرماندار تنگستان همچنین بر ضرورت تقویت تعامل میان مجموعه تأمین اجتماعی و مدیریت شهرستان برای پاسخگویی مناسب‌تر به نیازهای مردم و پیگیری مطالبات تنگستان در سطح استان تأکید کرد.

پاسخگویی تأمین اجتماعی به مطالبات مردم تنگستان ارتقا یابد

در ادامه این نشست، مدیرکل تأمین اجتماعی استان بوشهر نیز گزارشی از وضعیت خدمات و برنامه‌های این سازمان در شهرستان ارائه کرد و مسائل مطرح‌شده برای بررسی و پیگیری در دستور کار قرار گرفت.

کد مطلب 6927471

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    • IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
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