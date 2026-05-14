فرماندار تنگستان: همکاری با بهزیستی در راستای ارتقای خدمات تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی پنجشنبه شب در نشست با مدیرکل بهزیستی استان بوشهر، بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک برای ارتقای سطح خدمات اجتماعی و حمایتی در شهرستان تأکید کرد.

وی در این نشست با اشاره به اهمیت نقش بهزیستی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، گفت: توجه به مسائل اجتماعی، توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش و گسترش خدمات حمایتی از اولویت‌های مهم مدیریت شهرستان است.

فرماندار تنگستان با بیان اینکه رسیدگی به نیازهای مددجویان و گروه‌های هدف باید با جدیت دنبال شود، افزود: ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار، توسعه خدمات مشاوره‌ای و توجه به مناطق کمتر برخوردار از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در بهبود شرایط اجتماعی شهرستان اثرگذار باشد.

سلیمانی همچنین بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار برنامه‌های بهزیستی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به مطالبات شهرستان در حوزه خدمات حمایتی شد.

در این نشست، مدیرکل بهزیستی استان بوشهر نیز گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات این مجموعه ارائه کرد و بر آمادگی برای پیگیری مسائل مطرح‌شده و تقویت خدمات در تنگستان تأکید داشت.

